Yo La Tengo: la banda que soy en todo momento, para cualquier cosa

Alguna vez se han preguntado qué banda de rock les gustaría ser? No aquella en la que tocar, sino esa que nos definiría en todo. Hay días grises en los que uno querría ser un tema desgarrador de Sharon Van Etten; cuando sale el sol, brillamos como las canciones de los Beatles y, cuando llega la noche, nos convertimos en unos Arcade Fire vestidos de lentejuelas dispuesto a arrasar. Pero para decidir qué banda está presente en todos esos momentos, yo lo tengo claro.

Hace años que decidí que yo soy Yo La Tengo, que no necesito poner sus discos a todas horas porque todas mis horas son sus discos, sus mensajes, su actitud y su forma de entender la música. Los de Hoboken son el trío perfecto para casi cualquier cosa: te ayuda a sacar la rabia tras un día de trabajo, con las guitarras frenéticas y ruidosas de Ira Kaplan, y te llevan a la calma y la reflexión que necesitan nuestras decisiones, a través de sus melodías y canciones en la voz terapéutica de Georgia, que nos lleva a ese estado de paz donde todo se hace mas clarividente. Pero las líneas de bajo de James Mcnew también están ahí si lo que buscamos es una evasión absoluta del mundo y ser, por un rato, todo lo que queramos.

Más allá de su música están su historia y su filosofía. Amantes de la vida mejor, la tranquila, la de su barrio de New Jersey, alejados de las luces y el ruido de Manhattan; la de su bar, el Maxwell’s, donde cada Janucá tocaban con sus amigos para no más de 150 personas durante una semana entera; sus partidos improvisados de beisbol en los parques y, sobre todo, el amor de un matrimonio unido y una amistad de hierro que, durante las tres últimas décadas, no ha dejado de hacer aquello que los unió.

Yo La Tengo son el ejemplo de que la modernidad no es la moda, de que uno debe mirar más hacia dentro y menos hacia fuera, que la música se escucha, se siente y se baila, pero siempre de una forma sincera y personal.

Yo soy Yo La Tengo, bueno, en realidad… me gustaría serlo. Pero creo que, desgraciadamente, el mundo se empeña en alejarnos a todos de lo que Ira, Georgia y James nos trasmiten, convirtiéndonos en esclavos amarrados a unas cadenas que ellos, hace tiempo, que rompieron.