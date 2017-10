El terror más emocionante, exigente y divertido

Tras el éxito de la primera parte, “The Evil Within 2” retoma lo mejor de su predecesor y envuelve al jugador en una atmósfera tan inquietante como exigente. Antes de empezar esta aventura, el jugador debe tener en cuenta que éste es un juego desafiante, con una curva de dificultad equilibrada pero por encima de la media de los juegos actuales.

Pone a prueba incluso a los aficionados a los survival horror más experimentados, recordando en muchos aspectos al primer Resident Evil de Capcom, en el que los jugadores debían calcular desde la munición hasta cómo desplazarse por determinadas zonas para ahorrar recursos. Éstos son escasos y el combate puede ser muy duro, por lo que estudiar cada zona, enemigo y nivel es casi obligatorio para seguir avanzando.

Tres son las opciones de dificultad: Inexperto, Supervivencia o Pesadilla. Tras acabar el juego hay un cuarto, el modo clásico, que no permite guardados automáticos ni mejorar armas ni al propio personaje.

La estrategia y el sigilo aumentan la tensión en el juego

Bethesda, desarrolladora del juego, ha hecho girar toda la trama sobre este aspecto: un juego de horror tiene que ser difícil, pero no desalentador. Y lo consigue, siendo un juego no apto para todos los jugadores pero sí enormemente adictivo por su trama e intriga. A nivel gráfico no sorprende, pero sí en su diseño y desarrollo, dentro de un mundo en el que el jugador debe enfrentarse a criaturas retorcidas en dominios espeluznantes, y confrontar todo tipo de monstruos y pesadillas en una carrera contrarreloj para salvar a la hija del protagonista.

Las tácticas para enfrentarse al juego son variadas, desde el modo directo hasta el más precavido, aunque apostar por el modo sigilo supone una recompensa a la paciencia a la hora de conseguir u menor daño y ahorrar munición, algo esencial a la hora de enfrentarse a los jefes de nivel.

VEREDICTO

LO BUENO: El mejor y más desafiante survival horror del momento.

LO MALO: La dificultad puede llevar a desesperar a los jugadores novatos.