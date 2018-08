El tesoro de la sierra madre no está en las gringas

Tengo intención de publicar un ranking de los mejores restaurantes de cocina mexicana en Galicia Pero para ello primero he de conocerlos todos. Acaba de abrir uno nuevo en Vigo y allí me fui. Sierra Madre, que es su nombre se ha especializado en tacos.

Como éramos muchos a cenar preferimos reservar, algo que aconsejo porque es un sitio muy pequeño.

No me gustó tener que cenar en una mesa alta. Las sillas resultan incomodísimas. Para mí que es a propósito para que la clientela no se relaje demasiado y así pueda haber un segundo turno. Nos atendieron con rapidez, y pedimos dos raciones de Nachos de la sierra para empezar. Llevan cantidad de ingredientes todos están muy bien integrados con los nachos. La mezcla de sabores resulta muy agradable.

Después pedimos varias raciones de gringas a la brasa y de tacos pirata. Las primeras la pido siempre para poder comparar: pan de tortilla de harina, ternera adobada, queso y mango. Para mi gusto estaban buenas pero sin nada que destacar, el sabor de la ternera estaba bien pero nada más. Los tacos pirata, parecidos a los anteriores pero con aguacate, dejaban bastante que desear, no tenían a penas sabor. Es verdad que debes echarle la salsa picante, pero para mí la función de la salsa en un plato es añadir sabor o complementarlo y no salvarlo. Y en este caso sin salsa los tacos Pirata no valían la pena.

Raciones muy abundantes y el precio muy razonable. podemos decir que por 14 euros cenas y no te quedas con hambre ni para el postre.

El ambiente muy ameno, el servicio agradable pero eché de menos esa disposición de los camareros para explicar de qué van los platos y las salsas.