“The Man in the High Castle” llega a Amazon en otoño

La serie distópica “The Man in the High Castle” llega a su fin con el estreno de su cuarta y última temporada el próximo otoño. El rodaje de los nuevos episodios de la ficción de Amazon Prime Video ya ha comenzado en Vancouver.

Basada en la novela de historia alternativa de Philip K. Dick de 1962, esta serie ganadora del Emmy explora qué habría ocurrido si los Aliados hubieran perdido la II Guerra Mundial. Su próxima entrega estará sacudida por la guerra y la revolución. La Resistencia se convierte en una rebelión en toda regla, impulsada por las visiones de Juliana Crain (Alexa Davalos) de un mundo mejor. Un nuevo movimiento insurgente negro emerge para luchar contra las fuerzas del nazismo y el imperialismo.

Mientras los imperios se tambalean, el inspector jefe Takeshi Kido (Joel De La Fuente) se encontrará dividido entre su deber con su país y los lazos familiares. Mientras tanto, el Reichsmarschall John Smith (Rufus Sewell) será atraído al portal que los nazis han construido a otro universo y a la tentadora posibilidad de pasar por una puerta de acceso a un camino nunca antes tomado.

Sobre el fin de la serie, la directora de Amazon Studios, Jennifer Salke, ha destacado que el equipo está “increíblemente orgulloso de todo el arduo trabajo de los productores ejecutivos, el elenco, y la gente que ha trabajado en “The Man in the High Castle” a lo largo de los años”. “Con la producción en curso de nuestra cuarta y última temporada, no podemos esperar a que los fans vean cómo se desarrolla este capítulo final de la historia”, añade Salke.

“The Man in the High Castle” está protagonizada por Alexa Davalos (“Mob City”), Joel De La Fuente (“Hemlock Grove”), Brennan Brown (“Focus”), Chelah Horsdal (“You Me Her”) y Jason O’Mara (“Agents of S.H.I.E.L.D.”), con Rufus Sewell (“Victoria”). Esta cuarta temporada contará con las incorporaciones de Frances Turner (“The Gifted”), Clé Bennett (“Homeland”), Rich Ting (“NCIS: Los Angeles”), David Sakurai (“Iron Fist”), Carter MacIntyre (“Benched”) y Bruce Locke (“Hero”). La serie ha sido desarrollada por Frank Spotnitz (“The X-Files”).