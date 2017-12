Tierno amor

Subir a un escenario caracterizado de un personaje e interpretarlo es tan sólo el esfuerzo final de un inmenso trabajo anterior. El teatro es un universo cargado de vida en el que es necesario tener medido todo el engranaje. Preguntas que buscan respuestas, todas las que haya.

“¿Es menos profunda la comedia que la tragedia? ¿Cómo se hace reír? ¿Qué diferencia hay entre un payaso y un bufón, entre un comediante y un clown? ¿Es el sentido del humor una forma de ver la vida? ¿Y de vivirla?”. Grandes pequeñas cuestiones para dar el pistoletazo de salida a un espectáculo.

Estos fueron los interrogantes que se plantearon desde la Obra de Teatro de La Ciudad y Teatro de La Abadía para pasar de una intensa investigación sobre la tragedia griega a un riguroso estudio sobre la comedia. El resultado no podía ser mejor: “La ternura” de Alfredo Sanzol, (una de las dos piezas resultantes de la reflexión).

Inspirado en el universo de Shakespeare, el director dirige al elenco formado por los intérpretes Paco Déniz, Elena González, Natalia Hernández, Javier Lara, Juan Antonio Lumbreras y Eva Trancón, para desentrañar ante el público las claves de la comedia de la mejor manera que puede hacerse: haciendo reír al espectador.

Jugando con algunas de las claves del universo de Shakespeare: el engaño, el juego, la confusión y, por supuesto, el amor, Sanzol teje una historia divertida llena de enredos, encuentros y desencuentros. Una reina y sus dos hijas desembarcan, tras varias peripecias, en una isla para no volver a ver a hombre.

Claro que no cuentan con que es el mismo destino elegido por un leñador y sus dos hijos para, precisamente, no volver a ver a ninguna mujer. No hace falta más base, suficiente para saber que el sello de calidad que imprime La Abadía, ofrecerá un excelente trabajo que, por cierto, llegará al Principal de Ourense en junio.

Para Sanzol el espectáculo se llama La Ternura “porque habla de la fuerza y de la valentía para amar. La ternura es la manera en la que el amor se expresa. Sin ternura el amor no se ve. La ternura son las caricias, la escucha, los pequeños gestos, las sonrisas, los besos, la espera, el respeto, la delicadeza. Una sociedad sin ternura es una sociedad en guerra”.

Lugar: Teatro Rosalía de Castro (A Coruña)

Fecha: 22 y 23 de diciembre.

20,30 horas