Tregua: "El tiempo es algo necesario para dar un paso más en cada discio"

LOS CORUÑESES Tregua acaban de publicar su nuevo álbum tras muchos meses de esfuerzo y trabajo. “Tregua” es el nombre de este nuevo disco del cual nos hablan ellos mismos.



Nuevo disco y como título, el propio nombre de la banda… ¿Por qué?

La verdad que nunca nos paramos mucho a pensar en el tema de los títulos, pero esta vez fue especial porque llegamos a terminar la financiación del disco con un proyecto de crowdfunding con el que la gente se volcó... fue una sorpresa para nosotros porque han pasado 6 años desde el último disco y la verdad es que teníamos un poco de miedo al principio, no sabíamos si la gente se acordaría ya de nosotros... Pero también es cierto que el tiempo es algo necesario para dar un paso más en cada disco, para reunir esas canciones que de verdad te pongan y te hagan sentir las ganas necesarias como para meterte nuevamente en estudio. Es un disco hecho por la gente y para la gente.



El disco lo lanzáis con el apoyo de una discográfica; Rock Estatal Records. ¿Cómo se fragua esta alianza? ¿Qué tal está siendo la experiencia?

Cuando teníamos el master en nuestras manos contactamos con las principales discográficas y multinacionales del país para buscar como tú dices esa alianza y apoyo necesario en un disco y que hasta ahora no habíamos tenido, después de reunirnos con Juan Palacios y con Román en Madrid, nos decantamos por Rock Estatal Records, de momento esto acaba de empezar pero contentos por todas las buenas noticias que nos están llegando sobre el disco, conciertos...



Diez canciones. ¿Ha quedado alguna en el tintero?

Bueno, alguna sí que descartamos pero yo no soy de escribir muchas canciones, no soy capaz, no me sale, antes de continuar una idea o un esbozo si no lo veo claro, directamente la descarto. Me parece muy complicado el escribir canciones, es algo que no tiene una fórmula mágica simplemente ocurre, y en mi caso, no muy a menudo... :)



Siempre tenemos alguna colaboración, esta vez Rulo, de Rulo y la Contrabanda. ¿Cómo fue la experiencia?

Rulo es un grande, como profesional y como persona. Yo le conozco desde hace unos años que coincidimos sobre el escenario y nos dimos cuenta de que teníamos amigos en común lo que estrechó más nuestra amistad.



En el disco simplemente vimos que “A Largo Plazo” le encajaba, lo llamé se lo comenté, escuchó la canción y le gustó mucho, así que bajamos a Madrid y la grabamos y ahí está, para mí una de las favoritas del disco.



Ahora tocará presentar el álbum en directo. ¿Tenemos ya fechas cerradas?

Sí, ya hay ganas de tocar, de momento tenemos ya unas cuantas e iremos anunciando más fechas que tenemos cerradas poco a poco... 2 de Marzo Hard Rock Café Madrid, 17 de Marzo Fnac Bilbao, 31 de Marzo Gallery Palencia, 1 de Abril Sala Black Bourbon León y 12 de Agosto Torrelavega



“De vez en cuando” ya tiene videoclip. ¿Habrá alguno más?

Sí, ya hemos grabado otro videoclip del que será el segundo single del disco “Amor de Contrabando”, en unos meses lo podréis ver y disfrutar porque quedó muy chulo.