Tyler, The Creator: el triunfo del rapero que el mundo necesitaba

En las conversaciones de bar sobre los avances en los derechos LGTBI, es muy socorrido escuchar que “todo cambiará cuando un futbolista top salga del armario”. Sin frivolizar, lo cierto es que este paso se erigiría como un pequeño gesto, una anécdota que reflejaría cómo la sociedad avanza en el camino de la madurez. Tomar con naturalidad lo natural. Algo que leído parece casi absurdo y que, sin embargo, está aun muy lejano en ámbitos como el fútbol, repleto de viejos clichés y testosterona mal entendida.

Si trasladamos esta reflexión a la música, no hay nada más parecido a un vestuario de hombres con la adrenalina por las nubes que el rap. Y ahí, en esa caseta, ha pasado el “milagro de la normalidad”. El responsable, Tyler, The Creator. Él lo deja bien clarito en su tema “I Ain’t Got Time”, escupiendo con tranquilidad “He estado besando a chicos blancos desde 2004”. O confesándose herido en “Garden Shed”: “Esto fue amor de verdad, no tenía ninguna razón para fingir / perdí todos mis amigos / no pudieron leer las señales / yo no quería hablar / les decía dónde estaba, pero tampoco querían hablar”. Todo en su último disco, “Flower Boy” (2017), donde deja atrás el armario en un contexto de normalidad y naturalidad.

Cómo es la vida. Hace unos años a Tyler, The Creator se le acusaba de homófobo. Fue en 2015, cuando un grupo de activistas forzó la cancelación de su gira por Australia debido al “contenido misógino y homófobo” de sus letras. Quizás no habían escuchado bien, o quizás no supieron leer las señales. El rapero les contestó como mejor sabe, en su canción “Fuck It”: “Cómo puedo ser homófobo cuando mi novio es gay?”.

Tyler Gregory Okonma, con 27 años, ya no es solo unos de las figuras emergentes mas importantes del rap, es algo más. El mismo se auto-apodó “The Creator” porque siempre lo ha tenido claro: ”Soy un tipo creativo. Si no hiciese música trataría de dibujar, y si eso no arrancase filmaría algo. Creo que funciona así”. Talento, actitud y canciones para convertirse en un símbolo de normalidad y futuro.

