Natalia Belda: un lienzo creativo

En maquillaje, ¿menos es más?

Para mí sí, la verdad: para mi estilo, menos es más. Pero claro, también depende del momento, para lo que sea y también de la persona. Pero yo, en general, me gusta más cuando es menos o que no se nota aunque lleves muchas cosas, que se adapte a tu piel y que parezca que no.

Dices que el maquillaje te ayuda a potenciar la belleza de una persona. ¿Hay algún tipo de rostro más agradecido?

Sí, claro, porque intento sacar el máximo partido a la gente. Cuando las facciones son muy marcadas, todo resalta más y mejor. Pero tampoco es una cuestión de facciones, sino más de la propia cara.

¿Hasta qué punto una cara es un lienzo en blanco para crear?

Para mí lo es totalmente. Siempre lo digo y por eso no puedo maquillar con la modelo sentada con la cabeza hacia atrás. Yo necesito ver de frente todo el rato y en el espejo. Para mí, una cara es totalmente un lienzo. Además, yo tengo una manera muy peculiar de maquillar, sin seguir un orden. Voy poniendo cositas y voy viendo. Suelo empezar por los ojos por una cuestión de manía. La base de maquillaje siento que dura menos y así evito andar toqueteando la cara cuando ya está echada. Ésa es mi forma de trabajar. No creo que el maquillaje tenga unas normas muy estrictas, para algunas cosas puede ser que sí, pero en general, no.

¿Cuánto hay de creativo en tu trabajo y cuánto de mecánico?

Cuando nos lo permiten, hay muchísimo. Si te marcan unas pautas más concretas, pues menos. Es cuestión de adaptarte a la tendencia e intentar ser creativo dentro de lo que se lleva ahora, que es algo muy natural. No con esto quiero decir que por poner muchos productos seas más creativo. Imagínate, a lo mejor, una cara sin maquillar y, de repente, un trazo azul en medio del ojo. Eso ya es creativo.

Al final es una profesión que llevas contigo. En general, ¿cuáles son los principales errores que observas en la gente a la hora de maquillarse para su día a día?

No lo sé. Todo el mundo mundo cuando habla conmigo me dice que no mire cómo se han maquillado. Pero yo no lo voy analizando, lo veo pero no sabría decirte. Para mí hay errores pero también muchas cosas que están bien porque cada vez la gente se maquilla mejor gracias a los tutoriales en las redes y demás.

Y cuando intentamos arreglarnos un poco para una ocasión especial, ¿lo sabemos hacer?

No se puede generalizar, depende de la persona; pero creo que, en general, cada vez se va mejor porque tenemos muchas fotos de referencia de todo. Es más fácil que cuando éramos pequeñas y no había nada, ahora hay más visibilidad y se hace mejor. El que tiene un poco de gusto, en seguida lo capta.

En cualquier caso, ¿qué producto es para ti un básico?

La máscara de pestañas. Siento que cambia mucho el ojo, la expresión de la mirada. Amí, por ejemplo, me cambia muchísimo. Yo sin máscara soy muy achinada y cuando me la echo se me pone el ojo mucho más abierto y expresivo. Sino, tengo como cara de sueño.

¿Sería ése el truco para acertar siempre en un maquillaje?

Pienso que sí. A veces no hace falta ni mucha sombra, con trabajar bien el ojo con la máscara y levantar bien la mirada, ya estaría.

Eres la maquilladora de las celebrities. Cuando vemos fotos profesionales de los famosos, ¿cuánto hay de foto y cuánto de tu trabajo?

En ese caso, diría que la luz es fundamental a la hora de ver una foto. Nos pasa muchas veces que maquillamos a las actrices para eventos y, luego, cuando vemos las fotos, es un horror porque en ocasiones no iluminan bien los photocall. Para mí la luz es fundamental, va muy de la mano del maquillaje. Una mala luz puede estropear muchísimo un buen maquillaje.

¿Y cuál es tu historia con el maquillaje?

A mí me gustaba mucho dibujar y quería ser pintora. Al final, acabé pintando caras. De siempre me ha encantado el color y dibujar, siempre he maquillado a mis amigas. Me viene de la rama de la pintura.

Tan acostumbrada como estás a maquillar, ¿cuál es tu maquillaje diario?

Para mí, lo mínimo: máscara de pestañas, corrector y, a lo mejor, un poquito de colorete. Pero no suelo llevar mucha historia. La gente piensa que llevo sombra en el párpado porque lo tengo muy naranja, pero en mí no invierto tiempo.

Como profesional, ¿qué opinas del fenómeno de los canales de maquillaje en redes sociales?

Soy un desastre. Estoy puesta en redes pero no miro mucho. Me pasa igual con la ropa, sigo alguna blogger que me gusta de verdad pero creo que habría que hacer una criba enorme. Veo algunos tutoriales que no lo hacen muy bien y tienen un montón de visitas y seguidores. Es un fenómeno que no entiendo muy bien y que me encantaría que alguien me explicase. Tampoco estoy muy a favor de las publicidades, de que te paguen por sacar un producto.