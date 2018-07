Un Moisés ¿manejado?

La magia del teatro aparece siempre que se sabe contar bien una historia, importando poco la manera, el género, los narradores e incluso que se comparta el mismo idioma. Lo importante es que todo esté al servicio de la obra para que llegue hasta el alma de los espectadores y entonces, cuando se da ese momente mágico, el teatro se vuelve una experiencia tan única que ni siquiera requiere ser grabada en un móvil para que el momento permanezca en el recuerdo y, además, el espectador de repente puede llegar a comprender perfectamente cualquier lenguaje.

La compañía Blind Summit Theatre llega al último día de la MIT con su obra “The Table” (La Mesa, la obra será en inglés y contará con subtítulos en castellano) y ha apostado para contarla por un protagonista muy especial: Moisés. Es una marioneta simple, una cara de cartón perfectamente manejada por tres personas totalmente visibles en el tanscurso de la representación y que irá cobrando vida propia hasta hacer olvidar al espectador que no es más que un títere manejado. Ahí la magia de nuevo.

La historia que se nos cuenta es la de esta marioneta cascarrabias que vive en una mesa. Blind Summit explica que “le pide usar su mesa para contar la historia épica de Moisés liderando a los israelitas hacia la libertad, pero él no se siente muy seguro del proyecto y además se distrae fácilmente”.

Moisés se va transformando a los ojos de los espectadores, se va convirtiendo en un ser muy especial que nos cuestiona y cuestiona el mundo. Otra vez la magia. La marioneta va explicando la naturaleza del arte de los suyos, tiene desacuerdos con sus titiriteros, flirtea con las espectadoras y hasta examina la Biblia.

La dirección es de Mark Down, autor además de la obra junto a Nick Barnes. Los intérpretes son Fiona Clift, Mark Down y Tom Espinero. Un trabajo que no deja indiferente, apto para todos los públicos, y con un excelente texto perfectamente transmitido por una marioneta malencarada de cartón que al acabar la función, todos querrían de compañero para una buena charla. Así es Moisés.



LUGAR: Auditorio Rubén García do Castelo (Ribadavia)

FECHA: 22/07 y a las 23:00

Entrada: Xeral 10 Euros