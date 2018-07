Una biblioteca mágica

“Ler conta moito”. Bajo esas tres sencillas palabras, que conforman el lema que agrupa a un gran número de actividades que se desarrollan en bibliotecas, se guarda una gran verdad: leer es una de las bases para formar personas interesadas en otras artes, como puede ser el teatro y por eso, sin duda, es una actividad que cuenta mucho.

Las bibliotecas hace tiempo que han dejado de ser un único espacio donde guardar y prestar libros, un lugar donde el silencio reinaba de manera absoluta o un sitio en el que los niños no acabaran de sentirse totalmente a gusto. Las bibliotecas, afortunadamente, hace tiempo que abrieron puertas para ser algo más de lo que ya eran, y que ya es mucho. Han apostado por convertirse también en lugares donde el teatro, la magia y la animación pudiese ir captando nuevos lectores entre jóvenes ávidos de aventuras, de descubrir mundos diferentes o de entender el mundo desde una mirada que aún está comenzando a abrirse a todo lo que la rodea. Las bibliotecas, es decir, el equipo de personas que las forman, entendieron que hay muchas maneras de acercarse a los libros, de comenzar a descubrirlos para poder acabar amándolos. No importa el tanto por ciento de éxito, porque una nueva lectora ya es un logro. Así que además de ser lugares especiales, únicos, donde los libros, su olor, su tacto están a la espera de unas manos, de unos ojos, de una mente y de un corazón que sepa sentirlos y entenderlos, también son ya lugares donde la palabra no leída adquiere una gran importancia para transportar al universo de la palabra leída.

“A aventura máxica na biblioteca” es uno de los espectáculos que tiene en las bibliotecas sus posibles escenarios: música y fantasía para hablar de libros. Habla de Don Renato, un bibliotecario atípico que no solo es capaz de transformar los cuentos en canciones, sino que también repara libros con magia y convive con seres fantásticos y que necesita encontrar un regalo especial para un amigo sin saber qué escoger. Al final, los menores participantes descubrirán qué regalo creará finalmente Don Renato. Aunque esas pequeñas espectadoras ya habrán recibido el suyo: amar el teatro, la música y, por supuesto, la literatura.

LUGAR: Biblioteca Municipal A Ponte (Ourense)

FECHA: 02/08 a las 11:30

Entrada: Gratuita