Los vinagres del Ribeiro llegan a las tiendas

Tras casi una década de experimentación, Vinagres do Ribeiro inició en este 2018 la comercialización de los primeros vinagres artesanos elaborados en Galicia. Tiene sus instalaciones en Berán, en Leiro, muy cerca de donde nació su vínculo con el mundo del vino, la bodega de sus antepasados que llevan generaciones de colleiteiros del Ribeiro.

Juan Pablo Lorenzo partió de una premisa: ¿Por qué no aprovechar los excedentes de una cosecha, de una trasiega, y en vez de tirarlos, convertirlos en un excelente vinagre artesano? Sería darle un alto valor añadido a algo que se despreciaba o se daba por perdido.

En su trabajo, Juan Pablo Lorenzo trabaja con esos excedentes, pero siempre de bodegas del Ribeiro, preferentemente de su entorno en el área de Berán y Leiro y siempre de vinos procedentes de uvas certificadas. Como, a diferencia de las DO portuguesas, las españolas no incluyen entre sus elaboraciones los vinagres, no puede estar amparada con la tirilla de la D.O. Ribeiro.

En su elaboración, la transformación del vino base en vinagre se lleva a cabo siguiendo el método tradicional, conocido como Orleáns y sin sulfitos. En la actualidad tiene en el mercado dos vinagres aromatizados: Albarro XP I con 6 grados de acético y ha sido macerado con laurel, y Albarro XP II, con 6,5 grados de acético, aromatizado con hinojo y hierba luisa. El primero, elaborado con vino blanco, está pensado para escabeches de pescado, salpicones de marisco... el segundo, con un 15 por ciento de vino tinto, para ensaladas de elaboración más compleja, que contengan elementos grasos como quesos. En ambos casos la aromatización se produce por maceración en pequeños depósitos de acero. Su producción actual es de 300 litros al mes por cada uno de sus vinagres, unas 1.500 botellas de 200 ml. En breve saldrá también Albarro XP III, con 7 grados de acético, aromatizado con ajo.

Presente ya en 80 puntos de venta en toda Galicia, los vinagres de Juan Pablo Lorenzo empiezan ahora la conquista del mercado nacional, siguiendo el mismo recorrido que previamente, habían hecho los vinos del Ribeiro.