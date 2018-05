Vuelven Arctic Monkeys: los monos, más clásicos, y brillantes, que nunca

Conocen “El planeta de los simios”? ¿Esa historia donde un pequeño primate llamado Cesar acaba liderando una revolución en su especie para dominar el mundo? Sin duda, una maravillosa metáfora y una visión de una supuesta “involución” para seguir evolucionando –el paso atrás para dar dos hacía adelante–, que permitiría que el mundo pasase a manos, otra vez, de los primeros que lo habían reinado. Eso sí , en su versión mejorada. Y quizás esto mismo ha pasado con el rey mono de la música, Alex Turner, en su último disco, que acaba de salir hace solo unos días.

Los Arctic Monkeys nacieron hace algo más de una década para erigirse como los nuevos “salvadores” del sonido british: enérgicos, veloces, inmediatos, llenos de modernidad y de futuro, arrasaron en todo el mundo a base de guitarrazos y pintas de cerveza, en directos llenos de sudor y pogos adolescentes. Ese camino lo continuaron durante unos años en los que grabaron cuatro discos que ya forman parte de la historia del pop británico, teniendo en “A.M.” su mejor trabajo hasta la fecha.

Ahora, después de cuatro años, vuelven con “Tranquility Base Hotel & Casino” y de repente todo cambia, todo da un giro. Los monos ya no saltan de rama en rama sin saber a dónde van. Se han parado, han bajado del árbol y se han sentado frente a su líder para escuchar lo que ha visto en su viaje en la búsqueda de la verdad en la bella California.Alex Turner regresa con las ideas más claras que nunca, esas que ya dejó ver en su proyecto paralelo con The last Shadow Puppets: mirar hacia los clásicos de los 60 y 70, hacia la calma, buscar en un pasado que ni él mismo conocía para seguir evolucionando, dejar atrás las prisas. Y ese es el camino que Turner quiere enseñarnos.

Los Artic Monkeys ya no hacen la revolución a base de correr hacia adelante y derribarlo todo. Ahora quieren, como aquel primate de la película, liderar el cambio desde la reflexión, la pausa y el estudio de los clásicos. Este disco es un obra maravillosa que perdurará y se convertirá en hito referencial de su carrera. Y aunque ahora el resto de simios no lo entiendan, pronto lo entenderán. A mí ya me ha convencido para la causa.