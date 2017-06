Xbox One X, Nintendo Switch y God of War, estrellas del E3

COMO CADA año la Electronic Entertainment Expo, la feria de entretenimiento electrónico conocida popularmente como E3, ha presentado las novedades y tendencias del sector del videojuego para los próximos meses.

Toda la atención estaba puesta este lunes en la conferencia de Microsoft, que presentó su nueva consola Xbox One X, la más potente del mundo. Sus capacidades técnicas alcanzan los 6 teraflops de capacidad de cálculo y 12GB de memoria (frente a los 4 teraflops y 8GB de PS4 Pro), capacidad de reolución 4K hasta 60 imágenes por segundo, señal HDR, sonido posicional Dolby Atmos y lector de Blu-Ray 4K UHD. La consola saldrá al mercado el 7 de noviembre, con un PVPR de 500 euros.

El siguiente foco de atención estuvo en la conferencia de Sony, que confirmó la venta de más de 60 millones de consolas PS4 en todo el mundo, siendo el líder indiscutible del mercado.

Entre los juegos anunciados para esta Navidad e inicios de 2018 sobresalió "God of War", nueva versión de la clásica saga iniciada en PS2, y que 12 años después de su primera entrega explotará al máximo las capacidades gráficas de PS4 y PS4 Pro.

La compañía japonesa también presentó la versión remasterizada del premiado "Shadow of the colossus", el capítulo de "Uncharted" titulado "El Legado Perdido,", la expasión "The Frozen Wilds" para "Horizon Zero Dawn", el juego de acción y aventuras "Days Gone" y el avance del esperado "Spider-Man" programado por Insomniac Games.

Nintendo no dejó atrás la estela del éxito de Switch, que es sin dudas la consola de mayor éxto del momento, y que ya está entre los artículos más demandados para esta Navidad.

Este momento de confianza en su nueva consola quedó reflejado en el anuncio de juegos de primer nivel como Metroid Prime 4 o Pokémon, o la confirmación de la fecha de salida del esperado juego Super Mario Odyssey, que saldrá a la venta el 27 de Octubre. Para cerrar estas presentaciones, Nintendo presentó la expansión " Las Pruebas Legendarias" para "The Legend of Zelda: Breath of The Wild", juego exclusivo de Switch y Wii U lanzado el pasado mes de marzo, y que está considerado por crítica y público el mejor videojuego de la historia.