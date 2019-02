Yung Beef siempre cae “p’arriba”

Hay artistas que están llamados a cambiarlo todo, a veces más allá del gusto del propio público. Son mujeres y hombres que generan a su alrededor un caos creativo y transgresor que acaba contagiando todo lo que les rodea. Y, sin lugar a dudas, Yung Beef es uno de ellos. Muchos lo consideran responsable del auge del trap en España y, aunque el que escribe no cree en esta teoría, cierto es que la irrupción de su grupo PXXR GVNG, junto a Kaydy Cain -antes conocido como D. Gómez- y Khaled “Marlboro boy” , ha sido uno de los máximos precursores del género en nuestro país.

Fernando Gálvez, nombre detrás del artista, nació en Granada, donde con solo 13 años se dedicaba a recoger chatarra por los barrios de la ciudad al lado de su tío. Años más tarde se muda a Marsella y Londres -ambas ciudades referentes europeos del movimiento hip hop-, donde comenzó su formación en la realidad más cruda de la música urbana.

De vuelta a España se instala en Barcelona donde nace Yung Beef -nombre en honor a la canción de Lana del Rey “Young and Beautiful”-. En esta etapa forma parte de Kexta Boyz, donde conoce a Khaled y juntos forman PXXR GVNG -más tarde rebautizados como Los Santos-, con discográfica propia, La Vendición, que también da cobijo a La Zowie, Goa o Kaydi Cain. Decenas de colaboraciones con artista cercanos como Cecilio G, Tekashi 6ix9ine, Dellafuente, Afrojuice 195 o Sticky M.A., pero también otros alejados de su característico estilo, como es el caso de los reyes del indie: Los Planetas. Lo han puesto siempre en la primera línea; la gira de 2018 fue toda una experiencia con aquella jaula, mucho más que un atrezzo.

Yung Beef no es solo un rapero diferente: ha sido modelo de Calvin Klein, ha desfilado en las semanas de la moda de París y Madrid, protagonizó algún corto y no descartamos verlo en la gran pantalla. Gálvez, cerca ya de los 30 años, es un artista multidisciplinar que no ha perdido ni un ápice de su característica frescura. Todo lo hace con la fuerza que dan los aires nuevos que ha traído a una industria empeñada, ya demasiadas veces, en trabajar con un modelo de negocio que agoniza y al que los artistas miran con recelo hace tiempo. Puede que a simple vista Yung Beef no nos parezca el modelo a seguir en nada, pero desde su llegada todo ha cambiado ya.