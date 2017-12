A la carrera por San Cibrao

Uno de los eventos más clásicos de la Navidad polideportiva en la provincia es la Carreira Pedestre do Nadal Concello de San Cibrao das Viñas. La carrera popular que organiza la concejalía de Deportes del ayuntamiento ourensano vivirá el domingo la decimosexta edición. El éxito está asegurado de antemano puesto que la prueba reunirá a más de 600 atletas de todas las edades en las tres carreras que la organización ha dispuesto.

Alrededor de medio millar de deportistas se citan en la prueba absoluta. Arrancará a las 11:30 horas y además del carácter popular pondrá en liza el Campeonato provincial de 10 kilómetros en ruta por lo que también habrá una presencia destacada de atletas federados.

Esta carrera está reservada a los atletas de las categorías sub 23 y júnior-promesa (nacidos entre los años 1996 a 2000), sénior (desde 1995 hasta veteranos) y veteranos (a partir de 35 años).

La prueba que abrirá el evento es la carrera de escolares, desde las 10:30, destinada a los atletas en las categorías sub 10-benjamín (años 2009 y 2010), sub 12-alevín (2007 y 2008), sub 14-infantil (2005 y 2006), sub 16-cadete (2003 y 2004) y sub 18-juvenil (2001 y 2002). Los deportistas deberán recorrer un trayecto de 2,5 kilómetros.

La última de las carreras está destinada a los más jóvenes, los "pitufos", es decir, los nacidos en el año 2001 y posteriores. se pondrá en marcha a las 13,00 horas, con 200 metros de recorrido.

Entre la carrera de escolares (10:30) y la de adultos (11:30) tendrá lugar la entrega de trofeos de la primera prueba. Para las 13,10 queda el ágape para los participantes y a las 13,30 será la entrega de trofeos y el sorteo de regalos, junto a las piscinas de Ponte Noalla.