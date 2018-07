A por el más difícil todavía para los ourensanos

Es la cita más importante del calendario nacional durante la temporada. Por eso, en Getafe, se reunirá la flor y nata del atletismo español. El Campeonato de España al aire libre que arranca hoy en tierras madrileñas contará con los nombres ilustres de Bruno Hortelano, Óscar Husillos, Adel Mechaal o Ana Peleteiro. Y entre ellos, un grupo de ourensanos que buscará mejorar su marca personal y, en algún caso, pelear por subirse al podio.

Un total de 750 atletas pasarán por Getafe durante los dos días de competición, en horario de mañana y tarde en la pista de del Polideportivo Juan de la Cierva.

La representación provincial es más amplia en el cuadro femenino. La atleta del Adas de O Barco Leticia Fernández Barbosa parte con la séptima mejor marca en la prueba de 1.500 metros. Dependiendo de cómo se desarrolle la carrera (más rápida o con un ritmo suave) la de Tuy puede colarse en los puestos de cabeza.

En la velocidad, en los 100 vallas, la ourensana del Celta Emma Valencia buscará entrar en la final pero sobre todo en ser la mejor especialista gallega.

No faltará una clásica en estas competiciones. La valdeorresa Eva Arias acude como independiente a la prueba de 3.000 obstáculos con la idea de mejorar su registro personal.

Opciones en longitud

Y cerrará la competición femenina entre las ourensanas Leticia Gil que espera dar un salto hacia delante. Literalmente. En la cita de longitud tiene la séptima mejor marca pero ya demostró en el Nacional de pista cubierta que un buen intento le puede abrir las puertas del podio. Allí quedó quinta y confía en seguir con su progresión.

En el cuadro masculino, el deportista valdeorrés del Cami Mislata Carlos Revuelta peleará por ser el mejor gallego mano a mano con Nacho Fernández y tiene opciones de alcanzar los puestos de finalista.

No están todos los que son. En esa lista, hay que destacar la ausencia de dos ourensanos habituales entre la élite. Por un lado, José Alfonso Palomanes. El atleta del Barcelona no ha tenido su mejor campaña y piensa ya en la vuelta, después del verano, para recuperar sus mejores sensaciones en el triple salto. Por otro, Bea Viteri , del Celta Atletismo, no tomará parte en salto con pértiga al no lograr la mínima (solo compiten doce deportistas en este Nacional) en una temporada marcada por las molestias físicas.

Los que sí acuden a Getafe saltarán a la pista ya hoy mismo. No tendrán sencillo sus objetivos por el elevado nivel de la competición, pero por intentarlo no va a ser. Ourense buscará celebrar un éxito más y demostrar que tiene un hueco entre la élite del atletismo nacional.