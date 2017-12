Actividad en el rocódromo con el Open de Nadal

El rocódromo de Os Remedios vistió sus mejores galas para acoger la primera jornada del Open de Nadal, un evento que tendrá continuidad la próxima semana en Vigo. Reunió a cerca de 40 deportistas de toda la comunidad que participaron en cuatro categorías según la edad y el formato de escalada.

Destacó la presencia de la internacional Antía Freitas, actual campeona de España de velocidad absoluta y subcampeona de dificultad en la categoría sub 18, ourensana de nacimiento y residente en Plasencia, a la cual al finalizar la prueba se le hizo entrega de un trofeo por la trayectoria en 2017.

Los ganadores ayer en Ourense fueron Aitana Rodríguez (Club Montañeiros Celtas), en sub 12 top rope; Noa Diz (AMI), en sub 16 top rope; Miriam Caíña (Asesou) en sub 16 y Antía Freitas (Cereza Wall).

Completaron los podios Diego Franco (AMI) y Natalia Vale (Peña Trevinca) en sub 12 top rope; Bruno Vázquez (ALUD) y María Vázquez (Asesou) ern sub 16 top rope; Héctor Pérez (AMI) y David Álvarez (AMI) en sub 16; y Adrián Álvarez (AMI) y Wilkar Vale (Peña Trevinca) en sub 18.