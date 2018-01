O Aguillón reúne a lo mejor del campo a través gallego

El Complejo Deportivo de O Aguillón, en A Rúa, es sede del Campeonato gallego de cross. Los más jóvenes son los primeros en competir, con la puesta en liza del Memorial Alejandro Lorenzo de Menores, desde la categoría sub 10 hasta la sub 14. Los benjamines toman la salida a las 10:35 y a las 10:35, los alevines arrancan a las 10:40 y a las 10:55, mientras que los infantiles se pondrán en marcha a las 11:15 y las 11:35.

A continuación es momento para las categorías sub 16 y sub 18. Las chicas cadetes, con una distancia de 2.500 metros, comienzan su prueba a las 11:55 horas, y 20 minutos después se da la salida a la carrera cadete masculina, sobre una distancia de 3.500 metros. Los sub 18, sobre una distancia de 4.000 y 5.000 metros, respectivamente, empiezan a las 12:40 y las 13:05.

Por equipos

El colofón a la jornada atlética en A Rúa lo pone el Campeonato Gallego de cross corto por equipos. La prueba femenina vive el pistoletazo de salida a las 13:30 horas, mientras que la masculina se pone en marcha a las 13:50 horas.