La edición número 33 del Aninovo de Xadrez vuelve a escena. El fin de semana arrancó con los torneos en las categorías de menores (sub 8, sub 10 y sub 12) y ayer lo hizo el Aberto Internacional, es decir, el torneo absoluto. Lo hizo con la primera de las siete rondas al que está programado y con Xabier Gómez defendiendo el triunfo de la pasada edición. El saque de honor tuvo como protagonista a Mario Guede, concejal de Deportes de Ourense. El ajedrez regresó a Barrocás.