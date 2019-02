La "Armada Gallega" se selecciona en Castrelo

Hace dos semanas Castrelo de Miño acogió el Campeonato de España de Remo. Ahora se prepara para hacer la criba autonómica en el piragüismo y elegir a los representantes que llevará Galicia al Nacional de Sevilla. Dos competiciones casi consecutivas que no hacen más que confirmar el extraordinario nivel organizativo que tiene el club náutico y el inmejorable estado de la lámina de agua en la que se disputan todas las competición.

El Campeonato Gallego se presentó ayer en la Diputación y lo avanzó su vicepresidente, Rosendo Fernández: "É a primeira competición oficial da tempada 2019 e ademais será un campionato clasificatorio para o Campionato de España de Piragüismo de Inverno a celebrar en Sevilla a mediados de marzo".

Acudir a Sevilla representando a la selección gallega es sinónimo de éxito. El combinado autonómico aspira a seguir dominando un deporte en el que es referencia internacional desde hace muchos años. Con deportistas olímpicos como el actual presidente de la Federación Gallega, Alfredo Bea: "En ningún lugar do mundo acontece o de Galicia, 40 clubs, preto de 500 deportistas só de categoría veterana, senior e xuvenil, e continuamos a traballar para traer máis actividade para Castrelo de Miño".

Xurxo Rodríguez y Maribel Rodríguez, alcalde y concejala de Deportes del concello de Castrelo también estuvieron en una presentación a la que no faltaron el entrenador del Club Fluvial Avión-Castrelo, Pedro Andrés García y el representante da Secretaría Xeral para o Deporte, Manuel Pérez

" É unha satisfacción que non só o remo, senón tamén o piragüismo teña a súa casa no noso territorio, pois levamos tres anos consecutivos celebrando un Campionato Galego, e continuaremos a apostar para que Castrelo de Miño sexa referente dos deportes náuticos da provincia de Ourense", destacó el alcalde de Castrelo.

Pruebas internacionales

Una consolidación que no supone renunciar a citas mayores. Alfredo Bea tiene claro cual es la meta: "Atraer para o ano 2020 competicións internacionais, así como que para este ano o piragüismo galego estea no Plan XOGAPE, para que este deporte estea nos colexios, por tratarse do deporte que máis medallas e éxitos aporta a Galicia".

Otro de los objetivos da la Federación Gallega de Piragüismo es "abrir este deporte a toda a cidadanía para que todos poidan gozar do deporte, da terra, da paisaxe e da defensa do mesmo", destacó el federativo, que afirmó que "Galicia é piragüismo".

Una afirmación que trae implícito el protagonismo de Ourense con este deporte y a Castrelo de Miño como escenario recurrente de las mejores competiciones.