Aullidos de esfuerzo en la Serra do Xurés

Cuando correr sobre asfalto o pista ya no es del todo estimulante, hay que buscar nuevos retos. Eso es lo que tienen claro los más de 120 competidores que se dieron cita en el II Trail do Lobo-Serra do Xurés. Una cita exigente, dura, para valientes a los que les guste correr, pero también escalar o trepar. Una cita tan completa que ofrecía la posibilidad de elegir tres recorridos: de 43, 28 y 17 kilómetros, con As Maus de Salas como punto neurálgico aunque el circuito más corto partió de la Aldea de Guende, en Lobios.

En la distancia larga, Roberto Mata, del Running Sport, voló. Impuso un ritmo constante que sus rivales más inmediatos no pudieron seguir y se fue, sobrepasando obstáculos y desniveles no aptos para principiantes, hasta la línea de meta. Marcó un tiempo de 4:14.13 demostrando que es el rival a batir en este tipo de citas.

Por detrás de Mata llegó Fernando Arca, del Club Montaña Xesteiras, que cruzó la meta a más de 12 minutos del vencedor. Raúl García, del TrangoWorld, completó el podio absoluto masculino con un registro de 4:29:03.

En cuanto a la categoría femenina, también sobre 43 kilómetros, gran papel de Mónica Novoa, del Castro Trail, que con 6:16:40 no dio opción a sus adversarias. Ellas fueron Anabela Mineiro (Turres Trail), segunda con 6:53:06, y Bego Lois (Running Oleiros), tercera con 7:22:17.

Más participación

En la carrera de 28 kilómetros, Marcos Antonio Pascual fue el nombre propio. El atleta del Castro Trail obtuvo la victoria con una marca de 2:38:50. En segunda posición cruzó la meta Manuel Enrique Fernández, del Dubra Trail, que estableció un registro de 2:41:42. Completó las plazas de honor Víctor Maneiro, del La Gramola Galaico Team, tras detener el crono en 2:42:46.

En el bando femenino, Laura González fue la vencedora. La deportista del Marea Rosa hizo un tiempo de 4.11:48, mientras que Sabela Paz (3Run) fue segunda con 4:24:59.

Por último, la carrera más "accesible", la de 17 kilómetros. En la distancia corta, Rubén Airas se llevó la victoria con un registro de 1:51:28, llevándole la delantera a Hugo Arias (Vértice), que paró el cronómetro en 1:53:51. Álvaro Suárez (Corredores do Miño) se subió al tercer cajón del podio gracias a su 1:54:51.

En categoría femenina, Ana Belén Fernández (Castro Trail) fue la mejor con 2:50:49, mientras que Elena González acabó segunda con 3:03:52, y Xoana Carvalho (As Lebres de Oira) y su 3:08:36 fueron terceras.

Un menú amplio para una mañana de domingo deportiva. Naturaleza y competición se dieron la mano en una edición más del Trail do Lobo-Serra do Xurés que gusta y se gusta cada vez más.

Clasificaciones

43 kilómetros

Masculina:

1º. Roberto Mata

(4:14:13)

2º. Fernando Arca

(4:26:30)

3º. Raúl García

(4:29:03)

Femenina:

1ª. Mónica Novoa

(6:16:40)

2ª. Anabela Mineiro

(6:53:06)

3ª. Bego Lois

(7:22:17)

28 kilómetros

Masculina:

1º. Marcos Antonio Pascual

(2:38:50)

2º. Enrique Fernández

(2:41:42)

3º. Víctor Maneiro

(2:42:46)

Femenina:

1ª. Laura González

(4:11:48)

2ª. Sabela Paz

(4:24:59)

17 kilómetros

Masculina:

1º. Rubén Airas

(1:51:28)

2º. Hugo Arias

(1:53:51)

3º. Álvaro Suárez

(1:54:51)

Femenina:

1ª. Ana Belén Fernández

(2:50:49)

2ª. Elena González

(3:03:52)

3ª. Xoana Carvalho

(3:08:36)