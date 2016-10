El Barbadás trabaja para corregir errores en una categoría muy exigente

La pasada temporada el Barbadás juvenil hizo historia con el ascenso a la Liga Nacional. La base de la entidad de Os Carrís daba así un paso más en su reivindicación como club de cantera. En el curso actual, y ya disfrutando de la segunda categoría más importante del fútbol base, el conjunto en el que repite como técnico Juanjo Vilachá trata de asentarse en una categoría muy competitiva, máxima para un grupo de jugadores tan jóvenes. "Tiñamos a intuición de que nos ía costar moito entrar na categoría. Temos un equipo moi novo, so con seis xogadores dos que a tempada pasada acadaron o ascenso, pero a pesar diso so deixamos de ser competitivos no partido ante o Dépor B. A maioría dos rapaces veñen das ligas provinciais, ou dende cadetes, pero aínda así o grupo está facendo un bo traballo", señala el técnico.

Los pequeños problemas físicos y sobre todo los errores están lastrando a un equipo que trata de escapar de la zona baja de la clasificación: "Xogar ben e perder non vale, o Calasancio estivo vendo como xogabamos pero meteu dous goles por erros nosos e impediunos gañar. O problema é que esto mesmo nos sucedeu noutros partidos. Encaixamos moitos goles en accións a balón parado. Somos un equipo comprometido e arriba temos dinamita, marcamos case sempre pero debemos evitar que os erros nos penalicen tanto, hai que mellorar eso".

El equilibrio

Reconoce Juanjo Vilachá que "debemos alcanzar o equilibrio, e comeza por non ancaixar tanto. Este equipo ten capacidade para mellorar e crecer moito. Se logramos enlazar un par de victorias sairemos de aí abaixo porque ademáis somos un equipo difícil de gañar.

El técnico añade que "nesta categoría ninguén gaña por sete goles. Supoño que por arriba haberá un grupo con Pontevedra, os filiais de Dépor e Celta, e Victoria. Despois estarán Choco, Vilalbés e Lugo, e logo, todos os demáis. Nós tivemos un arranque de liga ante Victoria, Dépor B, Choco ou Vilalbés, equipos de moita calidade ou con xogadores que parecen os nosos pais. Nós iremos a máis, seguro".

Un plus

Vilachá reconoce que "para o equipo de Terceira que o xuvenil se manteña en Nacional é un plus, algún xogador pode chegar a medio plazo, de feito algún dos que logrou o ascenso dende Galega xa xogou en Terceira".