La base del Xadrez Ourense carga las maletas de ilusión para la cita nacional

La ciudad alicantina de Benidorm vuelve a citar a la base del Club Xadrez Ourense. Allí se disputa entre el 3 y el 7 de diciembre el Campeonato de España de clubes y en esta ocasión los ourensanos serán protagonistas por partida doble. El juvenil repite participación en la cita nacional mientras que los alevines debutan en un torneo que se estrena este año. "Esta vez a novidade é que non so hai torneo xuvenil, se non que por vez primeira se disputa o Campionato de España sub 12. Esixe ter polo menos catro xogadores con ránking internacional e para unha cidade como Ourense non é doado dispoñer a estas edades de rapaces co ELO suficiente polo que é unha gran noticia", afirma Elías González, entrenador del Club Xadrez Ourense.

Las expectativas para los dos conjuntos ourensanos son buenas aunque Elías González reclama prudencia: "Trátase de dous equipos moi xóvenes e aínda que por ránking individual a súa situación de partida estaría na primeira metade da clasificación nestas categorías, sobre todo a alevín, é imprevisible porque aínda que o ránking sexa superior hai xogadores que se atopan en progresión e nunca se sabe. Hai cinco premios en cada categoría, por que non loitar por acadar un deses postos, pero sen ningunha esixencia, conformaríame con que os nenos veñan contentos, e sobre todo aos máis pequeños que lles quede unha boa experiencia".

El conjunto juvenil del Xadrez Ourense es un equipo de garantías. Para Adrián Pérez, con más de 2.200 de ELO, supondrá el último gran torneo como juvenil ya que el 1 de enero se convertirá en ajedrecista de categoría sénior. Gabriel Roma, por su parte, es el actual campeón gallego cadete, mientras que Martín Gómez Carreño se quedó a un paso del podio en el Campeonato de España de ajedrez rápido disputado en Salobreña (Granada), en el que se clasificó quinto. Los otros dos componentes del equipo, Alejandro Cervigni y Federico Naso, afrontan su primer año como juveniles.

Un podio en 2011

En 2011 los juveniles del Xadrez Ourense hicieran historia al conseguir el subcampeonato de España. Los David Gómez, Sergio Blázquez, Martín Arellano, David Vázquez y un jovencísimo Adrián Gómez, por entonces reserva con solo 12 años y que ahora repetirá aunque como primer tablero, se colgaron del cuello la medalla de plata. Pase lo que pase en Benidorm la situación es muy meritoria ya que "Ourense, que apenas ten 500 fichas, é unha aldea comparado con Madrid, con 12.000 licencias, ou Barcelona, aínda máis. Estar aí xa é un logro", añade González.

Un año de ensueño

El Xadrez Ourense está a punto de cerrar un año de ensueño en lo que a la competición por equipos se refiere. El sénior ganó por vez primera en su historia la Liga Gallega de División de Honor, aunque posteriormente no participó en el Campeonato de España por las bajas que tenía en las fechas del evento, y ahora le da continuidad con esta doble participación con sus canteranos. Falta ponerle la guinda con uno o dos grandes resultados en el Nacional que se pone en marcha este mismo fin de semana.