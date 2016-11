Los cadetes del EDC Celanova cobran notoriedad entre la élite autonómica

Celanova puede presumir de sus cadetes. El conjunto de la EDC que entrena Javi Rey se codea con la élite del fútbol sala autonómico. El arranque de temporada en la Liga Gallega está siendo sobresaliente (seis partidos, seis victorias) y el equipo no se pone límites: "Se han juntado dos generaciones muy buenas de la escuela y los resultados se están viendo, lo que nos permite soñar con hacer algo importante.

Cuando eran infantiles ya disfrutaron de la Liga Gallega y este año el objetivo es acabar entre los cuatro primeros y disputar la Copa Galicia. ¿El título de liga? Es muy complicado pero claro que se puede soñar porque a ilusión a este equipo no le gana nadie. Estar luchando de tú a tú con escuelas específicas de fútbol sala como Lugo, Santiago o Burela es ya un mérito enorme", señala el entrenador Javi Rey.



Y dicho mérito es doble puesto que los celanovenses compaginan su participación en la Liga Gallega de fútbol sala con la presencia en la Primera Autonómica en fútbol: "Estos chavales son un ejemplo de esfuerzo y sacrificio y aunque no es fácil compaginar el trabajo, sobre todo el fin de semana con los dos partidos y los desplazamientos, están rindiendo a un nivel sensacional". Y es que en la competición en campo grande el EDC Celanova también oposita a estar entre los mejores: "Nos gustaría jugar la fase de ascenso a Liga Gallega aunque hay rivales muy fuertes como UD Ourense, Santa Teresita, Barco... Tuvimos un inicio de temporada un poco complicado pero el equipo está yendo a más cada semana".



Javi Rey reconoce que "para la escuela la prioridad es el fútbol, el fútbol sala es algo secundario, pero este equipo está demostrando que no renuncia a nada. Tratamos de infundir en los chavales hábitos de disciplina y trabajo y todo ello está teniendo su recompensa, no solo con la buena trayectoria que está teniendo este equipo en las ligas, si no además con su participación en torneos internacionales".