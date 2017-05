El Campus cierra el año con título, la Copa Xunta

El rugby gallego bajó el telón del curso 2016-2017 con la disputa en Ourense de la Copa Xunta en la que se alzaron con el título el anfitrión Campus y el CRAT de A Coruña, en categoría masculina y femenina, respectivamente.

Un día de las Letras Galegas que convirtió las instalaciones deportivas ourensanas en un templo del balón oval en modalidad a 7. En total, 15 equipos (9 de ellos masculinos y 6 femeninos), más de 100 jugadores y un ambiente de fiesta constante que demostró el crecimiento de este deporte en la comunidad gallega.

Con el sol como coprotagonista no deseado de la mañana, los favoritos marcaron el terreno desde el primer encuentro. Clara muestra de ello es que los tres equipos gallegos de la División de honor B masculina (Campus, CRAT y Universidad de Vigo) no solo vencieron con comodidad sus dos partidos sino que no cedieron un solo punto en la fase de grupos un dato estadístico al que se unió el CRAT en la modalidad femenina.

Tras los cruces de primera hora de la tarde y con las nubes asomando por uno de los laterales del campo, llegó el turno de los partidos definitivos.

En la final femenina, el CRAT no dio opción al Lalín. Las coruñesas dominaron el partido desde el principio y del 26-0 del descanso se terminó con un claro 47-0 final, a pesar de unos últimos minutos de juego en el que las pontevedresas rondaron la línea de 22 rival.

El tercer escalón del podio fue para un Campus Ourense que logró una cómoda victoria ante el Muralla, 7-34.

La final masculina

Con la grada llena llegó el turno para la final masculina.

El último de los encuentros de un día completo de rugby enfrentó al anfitrión, el Campus Ourense y al CRAT, ambos conjuntos de División de honor B.

Y el espectáculo no defraudó. Los dos equipos mostraron su excelente nivel con un choque de fuerzas igualado desde la patada inicial.

Yaguito y Joe Marston marcaron la primera renta ourensana pero poco tardó el conjunto herculino en recortar diferencias.

En el intercambio ataques y al filo del descanso, Óscar Santórum hizo el ensayo que dejaba el marcador en el 21-7 provisional.

En la segunda mitad, el CRAT saltó mejor al campo y no tardó demasiado en situarse en amenazar con la remontada, 21-19.

Sin embargo, los de David Monreal se repusieron y con sendos ensayos de Rucho y Moi dejaron el marcador fijado en un 35-19 final que culmina, con el título de Copa Xunta, una exitosa temporada del Campus Ourense que sucede en el cuadro de honor a Os Ingleses, que en esta edición tuvo que conformarse con la tercera posición al vencer al CRAT B en el choque por último de los lugares de honor (5-33).