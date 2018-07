Centenares de razones para celebrar

Un 5 de diciembre del 2000, el diario La Región se comprometía a plantar el germen de un suplemento deportivo que quería ser referencia en la provincia, en la autonomía e incluso en el ámbito nacional. Los mimbres en los que se iba a establecer eran dar protagonismo a los deportes minoritarios y sobre todo ser una plataforma para impulsar el talento de los pequeños.

Desde aquel día el suplemento +Deporte no ha parado de crecer tanto en número de páginas como en repercusión informativa. Desde la primera portada donde se ilustraba a dos niños judokas en un torneo en Ourense han pasado 700 números. Se dice pronto, pero el suplemento deportivo de La Región ha contado campeonatos autonómicos, experiencias nacionales incluso participaciones olímpicas y paralímpicas. Los ejemplos están en sus páginas como Marta Míguez o José Manuel Prado.

Pero no todo es información, si no que también hay historias detrás de cada deportista que nunca saldrían a la luz y se han convertido en referentes locales.

¿Ejemplos? Los atletas aAlejandro Montero y Xiana Pungín, el karateca Marcos Movilla y otras tantas que han provocado lágrimas en las galas que llevan el nombre del suplemento. Otro referente que cada año crece en prestigio.

El suplemento +Deporte quiere felicitar a todos los deportes que han servido para completar páginas de un gran valor informativo y espera seguir cumpliendo años, a la vez que números centenarios. Porque será el mejor diagnóstico del deporte provincial. Será la ilusión de cada martes de contar un nuevo éxito y una nueva aventura. La misma que empezó aquel 5 de diciembre del 2000.

Más que un premio

+Deporte ha recibido premios por su labor informativa de diferentes entidades, como fútbol, baloncesto, piragüismo, entre otros. El último en la Gala de la Federación Gallega de Kárate donde se reconocía el compromiso con las disciplinas de las artes marciales.

Pero lejos de presumir de su labor, +Deporte quiere alardear de los deportistas ourensanos que consiguen marcas nacionales, campeonatos de España, del Mundo y experiencias internacionales. Todos ellos son la esencia de la Gala +Deporte. Todos ellos compiten cada día del año para poder estar entre la lista de los premiados de la gala. Una cita ineludible en el calendario deportivo y que se desarrolla en las últimas semanas del año.

Desde la primera Gala en el Simeón, pasando por el Campus Universitario y más arraigada al Auditorio Municipal en estas últimas ediciones, el evento reconoce a los mejores del año con una gran capacidad de acogida y poniendo en valor el deporte ourensano. Sin olvidarse de todos y cada uno de los invitados y de todas las personas que engloban el grupo +Deporte. ¡Gracias a todos!