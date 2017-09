Cualedro saca las bicicletas a sus montes

Ya está todo dispuesto para la Marcha BTT Concello de Cualedro, que el domingo alcanza su segunda edición. La organización, que corre a cargo del Concello de Cualedro y el Club BTT Verín, tiene preparados dos recorridos para los centenares de bikers previstos: una de 55 kilómetros, de dificultad media-alta, y otra un poco más asequible, con un recorrido de 31 kilómetros, de dificultad media-baja.

Las inmediaciones de la Casa do Concello de Cualedro serán el punto de encuentro de la marcha. Allí estará ubicada la salida y la meta de una ruta que se pondrá en marcha a las 9,30 horas. Desde una hora antes se realizará la entrega de dorsales a los participantes.

Ayer se desarrolló la presentación oficial del evento y Rosendo Fernández, vicepresidente de la Deputación de Ourense, destacó la contribución que este tipo de pruebas hacen "na dinamización do territorio e na posta en valor da riqueza paisaxística do municipio de Cualedro a través do deporte".

Luciano Rivero, alcalde de Cualedro, agradeció la colaboración de la Deputación y explicó que con estas iniciativas "pretendemos dar a coñecer os nosos recursos turísticos e paisaxísticos" y añadió que "o obxectivo desta ruta é potenciae o mercadolocal, os produtos da comarca e incentivar o deporte na veciñanza e en todos aqueles que queiran vir a acompañarnos".

Desde el club organizador, David da Costa, su vicepresidente, recalcó que la prueba "no tiene carácter competitivo, está deselada como unha marcha de velocidade libre".

En la prueba habrá 21 voluntarios que velarán por la seguridaddel evento procedentes de Protección Civil Cualedro-Monterrei, Laza y Verín. Además, Manuel Afonso incidió en la importancia de "respectar as normas da proba".

La inscripción, desde 5 euros

La inscripción puede formalizarse en la web bttverin.com y tiene un coste de 15 euros,e incluye la participación en la ruta y una comida posterior, 12 euros para los acompañantes, y solo la ruta 5 euros.