David Fernández, lanzando y lanzado hacia el éxito

La semana fantástica de David Fernández Rey, (Xinzo de Limia, 1989). Así se pueden definir los últimos días de este atleta ciego total. E incluso se puede ampliar a todo el año 2017. El lanzador de peso y disco limiano continúa con su progresión. ¿El resultado? Medallas, títulos, buenos registros y fichaje por un nuevo club. La internacionalidad, ese objetivo que hace unos meses parecía más lejano, se acerca con el mejor aval posible: los resultados. Los más recientes, en el Campeonato de España que este fin de semana tuvo lugar en Burgos

"He terminado satisfecho. Logré el triunfo en peso en mi categoría y el séptimo en la general (ante atletas que tienen un porcentaje de visión) , y en disco fui segundo en mi grupo y noveno en la general. Las marcas no pudieron ser las mejores, por varios condicionantes (calor, tiempo de espera), pero me quedó con que mejoré mi técnica, porque me fui sin nulos, y aumente la media de distancia mis lanzamientos", destaca el limiano afincado en Madrid.

Una negligencia médica le dejó ciego con once años. El deporte supuso una válvula de escape para seguir adelante. Y no le va nada mal. Tiene un amplio historia de medallas, tanto sénior como de base, y prepara el futuro para que todavía sea mejor. "Este pasado jueves he firmado por el club Hortaleza. Me han recibido con los brazos abiertos. Era algo que buscaba porque va a suponer un empujón fuerte a mi carrera".

Un respaldo que hace que su gran objetivo, ser internacional con España, sea más alcanzable. "Hace unos meses lo veía más complicado. Pero viendo las últimas actuaciones (Basauri, Soria y Burgos) lo veo más cerca. No me lo quito de la cabeza. Si vemos las marcas, sería décimo a nivel mundial en peso y estaría peleando el podio a nivel continental. Mi objetivo es acudir al Europeo de 2018", destaca Fernández.

Para ello hará una pretemporada exigente, buscará corregir y pulir su orientación ("a nivel europeo influye mucho más") y seguir dando pasos adelante. Como el que dio este año pudiendo entrenar en las instalaciones de INEF en Madrid.

Sin olvidar su otra pasión, el periodismo. Tiene dos blogs, colabora con varios medios y hace de altavoz de compañeros en causas como la accesibilidad. "A ver si este año también me sale un contrato de trabajo", comenta el deportista. "Me dicen eso de "tenemos que hablar" desde enero y nada". Sería un broche de oro par aun año redondo.

Las medallas en el Nacional de Burgos refuerzan la moral de David Fernández. Un atleta ciego que ve el futuro con optimismo. Y tiene motivos para hacerlo.

Su inseparable compañero

David y Diésel son uno. A sus ocho años, el perro guía del deportista es pieza fundamental en su vida y en el deporte. Junto a su guía (y hermana) María Jesús forman el equipo que ha colaborada de forma decisiva en la gran temporada que ha vivido en lanzador.

Con las competiciones terminadas, David Fernández volverá esta semana a Ourense y arrancará su preparación para el próximo curso. Lo hará, durante un tiempo, sin sesiones de pista. Tocará correr en la playa, prepararse físicamente y "bajar un par de kilos".