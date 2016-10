EDO Mariñamansa: un proyecto que nace con la idea de tener continuidad

"Buscamos jugadores de entre 18 y 22 años con proyección para recuperar el fútbol sala en la ciudad". Lo dice Nito Pereira, un viejo rockero de los banquillos que regresa a escena siete años después. Y lo hace enrolado en un proyecto de cantera aunque los arranques siempre son difíciles: "Cuando me hablaron de este proyecto la verdad es queme ilusioné pero al ver cómo está el fútbol sala en la ciudad... La situación es peor a la que había cuando yo empecé, lamentablemente hace años que no se trabaja en serio con la base. De todos los jugadores que fiché este verano solo uno tenía conceptos básicos del fútbol sala", se lamenta.



Y añade: "La EDO es una escuela y por eso me atrajo la idea de volver. Lo primero es tener un equipo referencia en las categorías sénior y en los próximos años ir formando cantera primero con un equipo infantil, luego uno cadete y por último uno juvenil".



Nito Pereira considera clave "que el fútbol sala de la ciudad vaya encaminado a un mismo proyecto, y ahí se centra todo nuestro esfuerzo. Hay buena sintonía con algún club, como el Sala Ourense, que nos ha cedido a tres jugadores, pero si queremos que esto salga adelante todo el mundo tiene que colaborar. Esto es un club serio y si no es así yo me voy. Yo aquí no gano nada, si estoy es porque me gusta el fútbol sala".



El equipo parte de Autonómica y el arranque está siendo complicado. "Empezamos con ocho jugadores y ahora ya somos 12. Hay una serie de jugadores con experiencia, que se necesitan en una categoría así, y el resto son jóvenes, que será nuestra dinámica en el futuro. Nos está costando, es normal, pero ya jugamos contra algunos de los primeros clasificados y confío en que el equipo evolucione y podemos salvarnos".