Emilia Mesa, campeona en calidad y variedad

Toda una vida vinculada al deporte. Y lo que queda. Siempre con un denominador común: la variedad. Practicó balonmano, baloncesto, squash o atletismo. Y dentro de este último, realiza diferentes modalidades. Emilia Mesa (06/11/1952, Segovia) sigue al pie del cañón. El mejor ejemplo, el título logrado en el Campeonato Gallego de pentatlón de lanzamientos en la categoría Máster 65.

"Estuvo bien, podría haber salido mejor con un poco más de suerte, pero estoy contenta. En disco y jabalina la puntuación no fue muy alta, pero establecí nuevos récords gallegos en el martillo, martillo pesado y en el resultado final , que fue de 2.668 puntos. Pero más allá de eso, disfruté de la experiencia y de los amigos, que es de lo que se trata", destaca Mesa.

Segoviana de nacimiento, llegó a Ourense por amor y "porque los gallegos tiran por su tierra", y aquí se quedó. Da igual donde estuviese, el deporte siempre estuvo presente. "Empecé jugando al balonmano en tierras segovianas. Luego ya pasé al atletismo y, cuando me vine a Ourense, también jugué a baloncesto con aquel Medina que llenaba el pabellón. Después squash y regreso otra vez al atletismo, con el que llevo ya más de 20 años. En su día, no estuve mucho en la categoría absoluta. De aquella, al venir a Ourense, no había muchas facilidades. Vienes de un sitio con pistas, entrenador... y aquí no había demasiado. Conseguí ser internacional, que era lo que quería, y no le di más vueltas", recuerda Mesa.

Las cosas han cambiado y la deportistas lo disfruta. Ourense ha dado un paso adelante en instalaciones. "Ni en mis mejores sueños podría pensar que en Galicia iba a haber una pista cubierta, y menos en Ourense. Es muy buena. Competí el año pasado en los 60 metros y lanzando peso. Ahora estaré en el próximo Gallego Máster y, la semana del 9 y 10 de marzo, el Campeonato de España también en Expourense", analiza la competidora del Ourense Atletismo.

Son sus más inmediatos objetivos. Por ello está preparando las citas para que salgan "lo mejor posible" especialmente por salir a escena en casa.

"En el club estoy muy bien, hay muy buen ambiente. Como en su día se deshizo de cuando estaba en la élite, ahora están muy animados trabajando y con muchos niños en la estructura. El otro día, sin ir más lejos, en el Gallego de cross escolar lograron tres podios. Ahora tienen instalaciones y preparadores, que es fundamental. Tener una persona que te dirija y te anime, ver que no estás solo. Y ahora las hay. ¿El problema? Que cuando hay que salir a estudiar, se deja. Ourense es zona de cantera más bien".

Habla una experta. Por años y por experiencias. Y sigue subiendo a lo más alto.