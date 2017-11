Entrevista a José J. Iglesias

¿Cuántos partidos sueles jugar a la semana?

Tres o cuatro a la semana

¿Tu mejor recurso técnico?

Revés paralelo.

¿Y tu punto débil confesable?

El saque, la impaciencia, la bajada de pared, la defensa ,el remate....estoy aprendiendo cada día...

¿Quién crees que es la pareja a batir en tu grupo?

Para mi hay 3 claros equipos favoritos:

Luis ,Óscar e Iago; Aguaron, Sampayo y Kike e Iván, Anca y Molins.No sabría decir el orden, pero son superiores al resto

¿Te ves clasificado para la fase final?

Muy complicado, pero mí compañero Agenor Quintas es el jugador más competitivo, de largo, de la categoría.

Es decir, que hasta que no tengamos ninguna posibilidad matemática de no clasificarnos, estaremos ahí peleando por conseguirlo. No nos rendiremos.