El Envialia B sufre y remonta para vencer

No iba a ser fácil. El Ourense Envialia B lo sabía. Se basaba en los precedentes. Sin ir más lejos, la temporada pasada. Los derbis ante el Cidade de As Burgas B son siempre complicados. Da igual la diferencia que exista en la clasificación. Y el duelo del pasado sábado no fue una excepción.

Las pontinas, líderes solventes, visitaban a un Burgas bien posicionado pero lejos de la cabeza. Igualdad casi máxima. El filial del Envialia se impuso 1-2 en la recta final. Puntos sufridos.

Lo mejor llegó en la segunda mitad. Antes, mucha intensidad y pocos errores. La primera mitad destacó por su equilibrio. Hubo ocasiones pero no goles. Las porteras hicieron su trabajo y al descanso se llegó con empate a 0.

Tras el parón, la cosa se fue animando. Las primeras en perforar la meta contraria fueron las que ejercían como locales, las chicas del Burgas B. Susana Campos logró marcar a los 27 minutos de encuentro.

Ahí llegó una de las claves: la rápida respuesta del Envialia B. El líder volvió a nivelar el partido solo dos minutos después, gracias a un gol marcado por Zaide antes de cumplirse la media hora de juego.

Por delante, una recta final con todo por decidir donde el más mínimo error se podía pagar con la pérdida de, al menos, un punto. En este toma y daca, el líder ejerció de tal y con un gol de Carla subía el 1-2 al marcador.

El Cidade de As Burgas B se puso manos a la obra para empatar. El tiempo corría en su contra. No pudo. Sus últimos ataques se estrellaron ante la zaga visitante y el filial pontino conservó la victoria. Ambas escuadras demostraron que hay futuro.

De esta forma, el Envialia sigue líder con 32 puntos y sin conocer la derrota, mientras que el Burgas se queda en la séptima plaza con 13 puntos en su casillero. Para el segundo derbi, toca esperar.