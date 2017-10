Expourense mueve pieza en el Festival Internacional de Xadrez

El Circuito Galego de Promoción 2017 de ajedrez llega a Ourense. El domingo se disputa el Festival Internacional de Xadrez Ourense 2017 'Deporte e Ciencia para a Xuventude', evento que se disputa en Expourense y alcanza la décima edición.

Este miércoles tuvo lugar la presentación oficial de uno de los torneos más multitudinarios de los que se desarrollan en Galicia. Bajo la dirección técnica del Club Xadrez Ourense competirán 250 jóvenes ajedrecistas de las categorías sub 8 a la sub 18. Elías González, director técnico del evento, reconocía que este festival de ajedrez "converteuse nun dos torneos de xadrez referencia e xa cumpre dez anos. Nesta edición contará con rapaces de toda Galicia, ademáis de deportistas chegados de Castela e León así como de Portugal, xa non so do norte, tamén doutros puntos".

Bajo la dirección técnica del Club Xadrez Ourense competirán 250 jóvenes ajedrecistas de las categorías sub 8 a la sub 18

Estos datos le llevaban a realizar una reflexión: "Ourense estase a converter no Wimbledon do xadrez, ademáis nun ano no que temos medallistas nacionais en sub 12, sub 14 e o título absoluto de Iván Salgado, que leva xa sete títulos de campión de España e que é un gran embaixador do xadrez e do deporte ourensán polo mundo".

Inscripción abierta

La inscripción para el torneo de Expourense está abierta hasta mañana a las 22,00 horas. Es completamente gratuita y puede formalizarse en traxerxadrez@hotmail.com y puede consultarse toda la información en xadrezourense.com.

La competición se pondrá en marcha el domingo a las 11,15 horas, bajo el sistema suizo a siete rondas. Por la mañana se disputan tres rondas y las cuatro restantes en la sesión vespertina. El acto de clausura será a las 19,30 horas.