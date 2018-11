Felipe Iglesias, a por un Mundial (casi) inesperado

Una temporada puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Eso lo sabe bien el ourensano Felipe Iglesias. Con medallas de todos los colores en jiu jitsu (mundiales incluidas) este año parecía empezar torcido. Una inoportuna lesión a punto estuvo de poner cuesta arriba sus objetivos. "El día que iba a viajar al Campeonato de Europa rompí fibras y no pude competir. Pensé que se había acabado la temporada porque para ir al Mundial, que arranca el 22 de noviembre, tienes que ser medallista continental y luego pasar una comisión. Pero me llamaron, me comentaron que había una plaza disponible y, claro, si me lo pones así... Y para ponerme a punto acudí a la Copa de España en Eibar la semana pasada", destaca el ourensano.

No falló. Referencia nacional, logró colgarse la medalla de oro en menos de 62 kilos representando al Gimnasio Marbel. "Sí, sensaciones muy positivas. El cuerpo no olvida. Me salió todo redondo y no hubo queja. Además me hicieron un homenaje por mis éxitos internacionales. Me dieron una txapela, que me hizo mucha ilusión. Es un detalle que solo le hicieron a dos personas en esta competición, al seleccionador nacional y a mi".

Fue la punta de lanza de un equipo que sigue rindiendo de forma muy positiva en el panorama nacional. Y Eibar no fue una excepción. "El equipo rindió muy bien. Anita Fernández, que estuvo lesionada una temporada, volvió y fue medalla de bronce tras disputar cuatro combates muy duros. Tamara Silva fue plata en lucha de suelo y total, y Aitor Rubio lo hizo bien en su primera salida nacional y le faltó un poquito de picardía", analiza Felipe Iglesias. El deportista recuerda cuando él se enfrentó a ese momento, a todo un debut en una competición de este nivel. "¿Mi primera salida nacional? Pues hace ahora 18 años, cumple la mayoría de edad".

Desde ese momento comenzó una carrera que gana con los años. Ya sabe lo que es subirse al podio en un Campeonato del Mundo. Y la opción de repetir la tiene delante. "Será en Malmo. Toca abrigarse y para allí vamos. Voy con la moral arriba, siempre la tengo. Va a ser muy duro porque ya salieron las listas de participantes y hay como 20 deportistas en mi peso. Va a ser una competición exigente y larga. El jueves 22 me peso y al día siguiente empiezo a competir. Todavía no sé contra quién porque depende de los que cumplan con el peso. El primer combate siempre es contra la báscula. No te hace ganar, pero te puede hacer perder".

Está acostumbrado a superar retos. Y este mes de noviembre le depara uno de proporciones mundiales. Por lo visto esta pasada semana, Felipe Iglesias está listo para afrontarlo.