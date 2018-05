El fitness será protagonista en Os Remedios

El buen tiempo y el calor devuelven a los ourensanos a las calles y con ellos, retornan las actividades al aire libre del programa +Deporte.

Conscientes de las altas temperaturas que se respiran en la ciudad en las últimas jornadas, desde La Región se pondrá en marcha hoy una nueva edición de la actividad de fitness, pero en formato nocturno.

A partir de las 20,30 horas en las canchas exteriores del Pabellón de Os Remedios, la actividad deportiva volverá ser protagonista con casi tres horas de movimientos y bailes para no dejarse una gota de energía en el cuerpo.

Como siempre, la actividad será gratuita y se iniciará con la novedosa clase de Sh´bam. Impartida por Iván Panero, del centro deportivo Be One, serán 50 minutos de combinación de diferentes estilos de baile, en una modalidad dinámica, que no dejará indiferente a ninguno de los asistentes.

Sin parar, turno para el Body Combat, una clase ya habitual en las reuniones de +Deporte. En esta ocasión el instructor de la clase será Gregorio Gómez, también de Be One. La combinación de movimientos de boxeo y artes marciales con la música serán la tónica otra hora de actividad, ya bajo los focos de la cancha de Os Remedios.

La despedida llegará con la casi imprescindible clase de Zumba. Un entrenamiento, que de la mano de Raquel Santos (del centro AQA Ourense), llevará la música y el baile a todos los aficionados al fitness, sin importar el nivel y capacidad física.

Tres horas de deporte gratuito, con los mejores monitores y amenizado por Dj Tibu, que será el invitado especial de una velada que promete estar llena de emociones y mucho deporte.