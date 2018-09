García-Paz, el mejor con un rifle

Ángel García-Paz Pereira es un marino mercante al que apasionan las armas. Ferrolano casado con una ourensana hace ya un buen puñado de años, director ahora de una empresa de electrónica naval en Vigo, conquistó en Gran Bretaña el Europeo de F-Class de tiro. O lo que es lo mismo, con un rifle a muy larga distancia, cerca de mil metros. Fue en Bisley, en la catedral del tiro en Europa, a una treintena de kilómetros al oeste de Londres.

"Mi padre era militar y desde muy pequeño ya me gustaron las armas. En cuanto podía, tiraba. Pero cuando de verdad descubrí este mundo fue en África (en otro de sus muchos destinos), aquello es el paraíso, hay mucha permisividad. Al regresar, me hice socio del club de tiro Eiroás", relata.

Un italiano y un alemán escoltaron a García-Paz en el podio. Cerca de trescientos tiradores de once países tomaron parte en la competición, entre ellos 16 españoles, y seis gallegos. "Es muy importante ajustar bien el rifle, afinar. Influyen muchas cosas, el viento, el sol, la temperatura. Fabricamos nuestra propia munición", detalla, apasionado además de la caza. "Disparar con rifle tiene mucho que ver con ser cazador. ¿Qué he cazado? De todo lo que hay en África. Elefantes, leones, básicamente antílopes para comer", subraya.

Los estadounidenses

En Estados Unidos, la Asociación Nacional del Rifle tiene una fuerza extraordinaria. ¿Son los americanos los mejores tiradores? "Sí, sin ninguna duda. A nivel mundial son los mejores. ¿Por qué? Tienen las mejores instalaciones y negocios de armas en todas partes del país. Son tiradores natos, tienen más de dos millones de afiliados. Tienes que ser muy bueno, no entra cualquiera, necesitas una carta de apoyo de otros miembros. Y no mienten, te tienen que conocer personalmente".

España es otra cosa, ¿no? "Aquí tenemos muy buenos competidores en unas muy malas instalaciones, la pregunta es cómo podemos tener un nivel tan alto con los medios que hay", recalca.

Francotirador en el ejército, legionario en su momento, durante tres años, la intención de García-Paz es ahora "mantener este nivel, me encantaría ganar un campeonato de España, nunca lo he hecho. En la legión, el tiro se practicaba mucho, me gustaba sacarle todo el rendimiento posible a un rifle".

La familia real

"Recuerdo que la medalla de oro me la impuso un duque de la familia real inglesa, alguien desde luego muy importante. En el Reino Unido, el tiro es casi el deporte nacional, tiene mucha tradición. Antaño, el tren llegaba hasta el mismo campo de competición", recuerda.

Un hijo tiene el campeón, una mujer dedicada a la sanidad. "A mi hijo nunca le ha dado por las armas, otra cosa es uno de mis sobrinos, fue hace un par de años campeón en la Comunidad de Madrid. Si tienes armas debes tener muy presente lo que tienes entre manos", finaliza.