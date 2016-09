Los infantiles rozan el pleno en las fases de ascenso

La temporada de baloncesto base se abrió para los equipos ourensanos a principios de este mes con cuatro de los cinco equipos de categoría infantil que pugnaban por el ascenso a Liga Gallega completando su objetivo.

Sin duda, el equipo que logró el ascenso con mayor solvencia fue el Bosco Salesianos 03 masculino. Los colegiales no dieron la más mínima opción a su rival el Narón, al que vencieron en el partido de ida por un espectacular 10-60 y al día siguiente por 71-41.

En esta misma eliminatoria de ascenso masculina se quedó apeado el Carmelitas, que no pudo vencer en ninguno de los dos enfrentamientos al Academia Copa Ferrolano. En el partido de ida, disputado en el colegio ourensano cayeron 38-45 mientras que en el siguiente lo hicieron por 38-27.

El tercer equipo masculino presente en esta competición de inicio de temporada fue el Muebles Victoria de O Barco.

Los valdeorreses fueron otro de los equipos que lograron una espectacular y contundente doble victoria, lo que les dio el pase a la competición autonómica. El Porto do Son no fue rival para un equipo que venció en su cancha por 68-36 y a domicilio por 32-51.

LAS CHICAS, PLENO

En categoría femenina se produjo el pleno. Ta nto Allariz como Carmelitas consiguieron el pase a la máxima categoría gallega, con dos formas bien distintas de llegar al premio final.

El Allariz dominó y convenció en su eliminatoria ante el Maristas de A Coruña, al que ganó en el partido de ida por 47-49. En la vuelta, en el Pabellón alaricano, no dieron opción a su rival coruñés al que vencieron 71-34.

El Carmelitas, por su parte, tuvo que protagonizar la remontada de la fase.

Después de perder su primer partido por 48-27 ante el Ferrol, las ourensanas remontaron en su cancha el resultado adverso de la ida para terminar ganando 59-33, en un pabellón del colegio ourensano que terminó convertido en una fiesta.

OCHO INFANTILES

Ahora con las competiciones iniciadas el pasado hace dos fines de semana (el 18 de septiembre), son nada menos que ocho conjuntos ourensanos los que disputarán esta temporada las Primeras divisiones infantiles masculina y femenina.

En la categoría masculina, una vez disputadas las dos primeras jornadas, comanda la clasificación el Muebles Victoria (empatado en la cabeza con el Novobasket y el Seis do Nadal) mientras que en la categoría femenina, el Allariz se sitúa en el coliderato provisional con el Colegio Mariano de Vigo, ambos con dos victorias.