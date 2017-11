Intensa actividad del Athlos en torneos gallegos y nacionales

El equipo sub 15 del Club Athlos participó en A Estrada en una jornada de la Liga gallega que le permitirá luchar por el título una vez alcanzada la segunda posición parcial. El conjunto formado por Ana Nóvoa, Johana Paradelo, Miguel Presa, Miguel Cuiñas y Martín Iglesias vencieron al CB Tui (3-2) y al A Estrada C (5-0), cayendo solo ante A Estrada A (1-4). El fin de semana del 3 y el 4 de febrero de 2018 se decidirán las cuatro primeras plazas de la competición autonómica sub 15.

Tres de los jóvenes valores del club ourensano se encuentran cedidos al Club Bádminton As Neves con el que participan en la Liga Nacional. Se trata de Martín Barbado, Sergio Vidal y Sara Ezquerro. Valencia fue sede de las jornadas y en la cuarta tocó derrota ante Oviedo B (3-4), mientras que en la quinta se dio una contundente victoria por 6-1 ante el conjunto del Astures.

Además, el internacional ourensano Miguel Barbado, que compite con el Club Bádminton Arjonilla, disputó en Oviedo la quinta jornada de la División de Honor, en la que su equipo cayó por 5-2.