Jorge Encinas, campeón con munición en la recámara

Ha vuelto con ganas al tiro olímpico. A la misma ilusión de siempre se le une la experiencia que le dan los años en competición, los éxitos y hasta los sinsabores, que los hubo. A sus 49 años, Jorge Encinas ha estado en la élite del tiro, lo ha dejado apartado, y ha retomado la actividad como si nunca su hubiera marchado. Viene de proclamarse campeón gallego absoluto de carabina. Un primer objetivo de los que tiene en mente.

"He ido a muchos campeonatos gallegos y, por suerte, los he ido ganando. Pero a la edición del año pasado non fui porque coincidió con la San Martiño y estos últimos años me he aficionado al running y, aunque suene raro, preferí correrla. Pero en 2018 regresé al Autonómico y me hizo ilusión volver a ganarlo. Buenas sensaciones y mejores puntos (604,1) que hace dos años, algo que me da fuerza para encarar el Campeonato de España de febrero", destaca.

Y es que esa será una de las citas claves de la campaña, que está marcada en su calendario personal. "El Nacional es el colofón a la temporada. Lo encaro con mucha ilusión. No veo que baje. La mantengo e incluso tengo más. Tuve la suerte de estar preseleccionado para Barcelona 92 y tener el récord de España. A veces parece difícil mantener las ganas, pero como se suele decir 'nuestro mejor combate está por llegar'. Y eso creo yo, en intentar superarme en cada ocasión".

Allá por el año 1992, Encinas estuvo preseleccionado para los Juegos Olímpicos de Barcelona. Casi nada. Finalmente no entró en la lista definitiva a pesar de merecerlo. Desde su regreso, Tokio 2020 está en su cabeza. "La ilusión de estar en los Juegos Olímpicos de Tokio está ahí. Es muy difícil, soy consciente. En el tiro, para acudir a unos Juegos, tenemos que quedar entre los tres primeros de una Copa del Mundo o de un Europeo, Y es muy complicado porque países como China o EEUU tienen mucho potencial. Pero estoy con ganas. Por lo menos de estar en el grupo puntero de españoles que puedan optar a ello. Nunca voy a decir que no hasta que lo deje".

Jorge Encinas aprovecha su tiempo para prepararse en varios campos. Diversifica el deporte, y eso le beneficia. "Todo ayuda. Cada deporte te sirve para mantenerte en forma y liberar la cabeza. Llevo corriendo unos años, también hago ciclismo, y ambas cosas repercuten positivamente en mi estado de forma para después estar bien en el tiro", apunta.

Ahora, febrero en mente. Toca preparar el Campeonato de España buscando "equilibrar" físico y técnica para rendir lo mejor posible en un curso que se prolongará hasta septiembre. Ganas lo le faltan. Resultados tampoco. Encinas quiere dar en el centro de la diana.

Defendiendo los colores de Eiroás

"No lo digo porque yo sea de aquí, pero tenemos un club y unas instalaciones punteras en Galicia y España. Para ser una provincia pequeña, tenemos un gran campo de tiro e invito a los ourensanos que quieran conocer este mundo a que vayan a Eiroás", destaca Encinas, que destaca que la entidad le da todas las facilidades posibles y eso repercute en los resultados.

Persiguiendo el sueño olímpico

No es sencillo. Solo unos pocos elegidos consiguen dar el salto. Y para ello influye el talento y también la suerte. Jorge Encinas sigue peleando por estar en unos Juegos. Lo rozó en Barcelona 92, con la juventud por bandera. Ahora piensa en Tokio 2020 con la experiencia como aliada. Para ello tendrá que subirse a un podio europeo o mundial. Por ganas y esfuerzo no va a quedar.