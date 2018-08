CB San Cibrao: la vuelta de un calcetín

De último a equipo ascensor. Cómo pueden cambiar las cosas en una temporada. El CB San Cibrao es nuevo equipo de la Segunda división autonómica, después de finalizar segundo una fase regular que un ejercicio antes fue un tormento. Un lavado de cara de la plantilla, más bien parcial, seis o siete jugadores, solucionó el problema. Sólo el Valenzá quedó por delante. Renunció a disputar el ascenso, con lo que lo que iban a ser cuatro equipos se quedó en tres, Nigrán, Puerto de Vigo y San Cibrao. Subían los dos primeros, los ourensanos entre ellos.

Yoel Feijóo afronta la tercera temporada en el banquillo del equipo. Entrenador precoz, apenas 23 años. "Sí, puede decirse que pronto tuve claro que el basket como jugador no iba a ser lo mío, los entrenamientos me quitaban mucho tiempo. Lo dejé en el primer año de sénior, a los 16. Me gusta mucho entrenar, me encanta dedicarle muchas horas", detalla el entrenador.

La temporada pasada, el CB San Cibrao encontró el camino para ganar. ¿Espera mucha mayor dificultad ésta en una categoría superior? "Es un salto grande. El curso pasado ya le dimos al grupo algo más de seriedad, entrenamos más días. Y nos salió bien, el objetivo no era ascender y sin embargo lo hicimos. Ahora, la misión es la permanencia, es algo que tenemos claro", relata.

Un buen grupo

"La plantilla está perfilada, tenemos nueve jugadores, nos faltan dos todavía. Vamos a ir partido a partido, lo más importante es conseguir un buen grupo, la temporada pasada lo logramos y por eso ganamos tantos partidos", finaliza el entrenador del CB San Cibrao.