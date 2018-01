Los más destacados, en O Barco

El atletismo gallego se desplazó a O Barco de Valdeorras para disfrutar de la gala anual, en la que los mejores deportistas y clubes del año recibieron sus reconocimientos. Fue durante la fiesta desarrollada en el Teatro Lauro Olmo, en lo que supuso el punto de inicio de un fin de semana de intensa actividad atlética en la provincia de Ourense que tendrá continuidad hoy con el Campeonato gallego absoluto en pista, y mañana con el Autonómico de veteranos.

Los medallistas nacionales absolutos recibieron parte de las mayores ovaciones de la velada. Entre ellos se encontraban los valdeorreses Leticia Gil y Carlos Revuelta, así como el capitalino José Alfonso Palomanes. Los otros atletas gallegos medallistas nacionales absolutos son Leticia Fernández Barbosa, Saleta Fernández, Paula Iglesias, Lidia Parada, Ana Peleteiro, Solange Pereira, Belén Toimil, Frank Casañas, Santiago Ferrer, Jean Marie Okutu y Sergio Paredes.

Más medallistas nacionales, aunque en las categorías sub 23 y sub 20 fueron Daniel Chamosa, Mar Chillón, Saleta Fernández, Ana Peleteiro, Claudia Rojo y Adolfo Sainz-Maza entre los sub 23, así como Adrián Ben, Iria Causín, Antía Chamosa, Carmen Escariz, Andrea González, Miguel González, Paula Iglesias, Tariku Novales, Brais Prieto, Jorge Sieira y Elba Vélez, en cuanto a los atletas de la categoría sub 20.

Otras categorías de base, como la sub 18 y la sub 16, así como los veteranos, también recibieron sus reconocimientos.

Leticia Gil obtuvo premio por su récord gallego en longitud, y Rubén Diz, Emma Valencia y Luz María Domínguez sus reconocimientos por las medallas europeas.

El Adas fue triple protagonista por equipos, con la plata masculina en montaña, la plata femenina en 10 kilómetros en ruta y el bronce masculino en media maratón.