Los rivales hablan: sí se puede

Las dos últimas jornadas no han sido positivas para el Campus Ourense. El equipo de David Monreal cayó ante dos rivales directos, el Bathco de Santander (como local) y el CRAT (como visitante), lo que le deja descolgado de la cabeza de la tabla que domina con mano de hierro el Getxo.

Una vez cubierto el primer tercio de competición y con un largo invierno por delante, los entrenadores de los equipos gallegos de la categoría, Adrián Lago (Universidad de Vigo) y Pablo Enríquez (CRAT), analizan el rendimiento y opciones del Campus.

Con todavía el recuerdo fresco tras el derbi del sábado en A Coruña, Enríquez considera que "el Campus es un equipo llamado a pelear por el play off, sin duda. Creo que junto a Bathco y nosotros (CRAT), vamos a pelear por la segunda plaza de la liga, pero ya sabes que la liga es muy larga".

En la misma línea, Lago, que afronta una temporada de transición con el Uvigo, considera que "a pesar de las derrotas de estas jornadas no están descartados para nada. Es pronto para hablar, pero a la vista del partido ante CRAT, el Campus es un equipo peligroso y con muchísimo talento".

Todo ello en una División de Honor B imprevisible. "Lo bueno de la categoría es que ha subido de nivel y eso hace que pueda haber sorpresas cada jornada. Si vosotros (el Campus) mantenéis la línea de fortaleza como locales y no os dejáis puntos fuera estaréis entre los tres primeros seguro".

Enríquez, va más allá y cree que "salvo Durango, que parece que ya se ha rendido, cualquiera te puede ganar. Incluso Getxo, que es el más fuerte, tiene debilidades. Es cierto que tienen experiencia y nivel de juego por haber descendido, pero se les puede ganar. Creo que sus victorias tan abultadas de las últimas jornadas no son tan reales como puede parecer".

La plantilla del Campus, de lo mejor

Lago y Enríquez se deshacen en elogios con la plantilla confeccionada por David Monreal, considerada por ambos mucho mejor y más completa que en cursos anteriores.

Sin titubear, el entrenador del Universidad de Vigo afirma rotundo que "la tres cuartos de Ourense es la mejor o está entre las mejores de toda la liga. En conjunto no tiene nada que envidiar a la plantilla que han armado otros favoritos", algo que en lo que incide el técnico coruñés al señalar que "no solo es la tres cuartos, que tiene un talento enrome. La delantera es muy física y nos lo demostraron en el derbi. Llegaron mermados por las bajas, así que si recuperan efectivos volverán a ganar con solvencia. No me cabe la más mínima duda".

La quiniela de Lago y Enríquez

Después del análisis y las opciones, llega el turno de hablar de números y sobre las opciones reales de play off de un Campus que ha ido creciendo durante estas tres últimas temporadas.

En ambos casos, la respuesta es un sí condicionado. Enríquez, con el mismo objetivo considera que "hasta febrero, cuando los viajes y las lesiones pasen factura, no lo sabremos, pero evidentemente el Campus va a pelear por la cabeza y el partido contra ellos en Ourense será muy importante".

En el lado olívico, Lago salienta que "todo dependerá de los viajes al País Vasco, así de claro. Es un hándicap para todos los equipos gallegos. Si son capaces de sumar como hasta ahora no tengo dudas de que la segunda plaza estará entre el CRAT y el Campus".

Los rivales han hablado, el equipo de Monreal puede aspirar a todo. Por delante, cinco meses para alcanzar otra meta, el primer play off de ascenso a División de Honor.