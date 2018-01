Manzaneda acogerá una prueba de la Copa Cordillera Cantábrica

La pista de Os Corzos, ubicada en Cabeza de Manzaneda, celebrará su reciente homologación por parte de la Federación Internacional de Esquí (FIS) con la organización de una prueba perteneciente al Circuito Copa Cordillera Cantábrica, el circuito que engloba las competiciones de las federaciones de Asturias, Cantabria, Castilla-León, Madrid y Galicia.

La Federación Gallega se encuentra ya trabajando en la preparación de una prueba, todavía sin fecha. Probablemente sea un gigante, dirigido a jóvenes esquiadores en las categorías sub 10 y/o sub 12, aunque también podría ser un slalom para las edades sub 12 y/o sub 14. A mayores habrá un slalom paralelo, prueba que el año pasado no pudo desarrollarse por la ausencia de nieve, así como el Campeonato gallego.