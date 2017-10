Más de un cuarto de siglo deportivo

Pocos acontecimientos deportivos hay en O Carballiño tan clásicos como la Liga Carroza. Una seña de identidad del menú competitivo del municipio. Esta temporada no podía faltar a la cita y ya está en marcha. En su cartel, 12 equipos. Disputarán el título de Liga y el de Copa, intentando destronar a los campeones, el Alumimás, que levantó los dos trofeos la pasada edición. No será tarea sencilla. Solo ellos y Lembranza han sumado los 9 puntos en juego.

"La cosa ha empezado bien. El nivel ha subido mucho con respecto a hace unos cuantos años. La gente viene a divertirse, a hacer deporte y son más conscientes de ello. Tenemos menos sanciones cada año que pasa, por protestas o por algún tipo de conflicto.", señala Rodrigo González, presidente de la competición.

Un hombre que sabe bien la longevidad de este torneo. "La gente que sabe, que ha estado detrás, dice que lleva 26 años jugándose. Aunque es cierto que en los primeros tiempos no se era tan estricto con la edad y había menos control", apunta el dirigente. Hay que recordar que la Liga Carroza no la pueden jugar los menores de 30 años. Un listón que no está previsto subir porque "hoy en día es más complicado que la gente se comprometa", destaca González.

COLABORACIÓN

Una forma de hacer deporte, de practicar fútbol sala, con el apoyo de una organización. "La gente colabora, los árbitros también. Las actas están listas nada más terminar los partidos, a los equipos les llegan al móvil resultados y clasificación. La organización va mejorando y eso lo agradecen los jugadores", señala González.

Incluso el seguro médico para cubrir las posibles lesiones que se produzcan, que el año pasado generó dudas entre los participantes, esta campaña está consolidado.

La competición acaba de comenzar. Van tres jornadas y restan muchos miércoles y jueves por delante. Y lo que queda. Este año y seguramente os que le quedan a una competición mítica en O Carballiño.

RESULTADOS

JORNADA 3

Escayolas Sergio Díaz - Abadía Arsenio..........5-4

Rei de Copas - Hermanos Carral.....................7-5

Carrozas - Maside-Bar Soldado.......................2-1

Café Aldara - Alumimas...................................0-6

Restaurante Lembranza - Pazo Tizón..............2-0

Brioche Bar Soldado - Peña Michu................. 8-0