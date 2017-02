Con la mente centrada única y exclusivamente en ser el mejor del remo

"Jürgen, Kurt y Leiv" hicieron que Camilo Martínez no pudiera entrenarse en el embalse. El fuerte viento y las intensas lluvias provocaron que el joven ourensano nacido en Castrelo hace 15 años tuviera que trabajar dentro de las instalaciones del Club Náutico de Castrelo de Miño. El campeón gallego cadete participó recientemente en el Nacional de remoergómetro y en fondo trial y en ambas competiciones acabó entre los diez mejores.



"Estoy muy contento, la verdad es que competí muy bien", dice el ourensano. Fue noveno en la modalidad remoergómetro y sexto en fondo trial skiff. El deportista dice que "la base de estos resultados es el trabajo y los entrenamientos".



Una jornada de tecnificación a cargo de su entrenador, Gabriel Fernández, que le prepara y le anima. "Me estuvo animando y siempre está para cualquier cosa", añade el joven.



Pasan juntos más de diez horas semanales y describe que su día a día se centra en los estudios escolares y el deporte. "Me gusta practicar otros deportes con mis amigos, como baloncesto o fútbol, pero solo entreno por y para el remo", admite el joven de O Ribeiro. Y es que su esfuerzo se concentra en las sesiones deportivas semanales que se contabilizan en un total de seis: "Estoy trabajando entre una hora y media y dos horas diarias".

Sus inicios

Camilo Martínez recuerda que tenía problemas cardiovasculares y "debía hacer deporte". Su primo, que era aficionado al remo, le propuso probar. Fue el impulso que le faltaba para iniciarse en el remo. Lleva cuatro años entrenando en Castrelo de Miño de forma prolífica. En su breve pero ya destacado palmarés deportivo ya contabiliza dos títulos gallegos. El primero fue en la modalidad fondo trial skiff infantil y el más actual el logrado en la categoría cadete.



Además de proclamarse como el mejor de Galicia en dos categorías diferentes, también tiene en su haber participaciones nacionales donde se ha caracterizado por estar entre los mejores.



El Nacional es una cuenta pendiente que tiene este joven ourensano, una de las promesas del remo en la provincia quiere que la base de sus buenos resultados se trasladen al ámbito nacional.



La mejoría en cada entrenamiento y la capacidad del deportista serán fundamentales para que en las próximas citas nacionales pueda subir un escalón más y pelear por entrar en el selecto grupo de los cinco mejores.