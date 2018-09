Monopolio Rodríguez León

El Descenso do Sil se convirtió un año más en referente autonómico del piragüismo y en cita social para Valdeorras. 52 ediciones ya de un prueba que contó con cerca de 400 deportistas en la línea de salida y algunos cientos más que se sumaron a la fiesta con embarcaciones de recreo o animando en las orillas. Sol, calor y como guinda una victoria local. Aunque eso sí que no cambia.

Jesús Rodríguez León (Fluvial de O Barco) confirmó su monopolio en la prueba de casa. Él mismo lo tiene así asumido: "Es el río en el que entreno, es mi casa". Aunque a lo de ganar año sí y año también no le admite favoritismos: "Es muy complicado y este año lo fue también".

Con la de ayer suma 18 victorias consecutivas y una estrategia que no modifica. ¿Para qué? "Siempre intento salir muy fuerte y mandar desde el principio para no tener sorpresas y luego tener que remontar. Hasta ahora nunca he tenido que ir desde atrás".

Otra vez funcionó. Le sacó unos 20 metros de ventaja a Alberto Pigueiras (Piragüismo Viveiro) y se limitó a controlarlo hasta el final: "Está haciendo una temporada muy buena y sabía que era el rival más complicado. Me le puso muy difícil y solo al final me pude escapar un poco más".

Rodríguez León entró en meta con un tiempo de 26:51 y aventajando en 25 segundos al segundo clasificado. El podio lo completó su compañero de equipo, José Antonio Giron (27:42).

Otras categorías

En la competición de K-2, también sobre una distancia de 7.000 metros, se impusieron Julián Becerro y Miguel Fernández (Aventura-Los Rápidos) mientras que en el C-1 ganó Damián González (Verducido). Carmen Villar (Fluvial de Lugo) fue la mejor entre las féminas. Los nombres propios de un Descenso que es siempre una fiesta.