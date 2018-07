Montero sigue creciendo en París

El atleta ourensano Alejandro Montero participó recientemente en el Campeonato de Europa para personas con discapacidad intelectual. Fue uno de los diez corredores que representó a España en París. También participaron en dicha competición 14 nadadores. La delegación española obtuvo 68 medallas, repartidas de la siguiente manera: 23 oros, 30 platas y 15 bronces.

Alejandro Montero compitió en dos categorías, 10.000 y 5.000 metros. En la primera modalidad obtuvo el cuarto puesto, que bien podría haber sido un segundo. Cuando faltaban 300 metros para la meta, Montero iba muy pegado a la calle y en la lucha por coger sitio se desequilibró. "La verdad es que fue una pena, porque estaba haciendo una gran carrera, pero tropecé con un bache interior y perdí dos posiciones, comenta el atleta ourensano".

En la carrera de 5.000 metros logró un meritorio octavo puesto tras bajar de los 16 minutos. "Hice 15:58 y logré bajar por primera vez de esos 16 minutos, por lo que estoy muy contento", reconoce un Alejandro Montero que asegura que "lo que más me gustó de París fue la Torre Eiffel, es muy bonita, me impresionó mucho, aunque no llegué a subir". El año que viene se disputará el Australia el Mundial para personas con discapacidad intelectual.

Pero el próximo objetivo del deportista es prepararse para el Mundial de Media Maratón que disputará con la selección española.