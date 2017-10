No hay obstáculo que se le resista a Carmen Cid

Cuando cruzó la línea de meta en Canadá, ya estaba satisfecha y con lágrimas en los ojos. Había acabado el Mundial de OCR (carrera de obstáculos). Lo había hecho a pesar del durísimo recorrido, el barro o el desnivel acumulado de 1.200 metros durante 15 kilómetros.

Pero cuando Carmen Cid, "Witch", (1976) se enteró al mirar las clasificaciones que había terminado tercera en su categoría, la alegría se desbordó. "Íbamos sin expectativas. No sabíamos bien a qué nos enfrentábamos. Con cumplir y lograr pasar todos los obstáculos nos dábamos con un canto en los dientes. Tercera en mi franja de edad y puesto 20 en la general, con las profesionales incluidas", afirma Cid, que habla en plural porque en esta aventura está muy presente su marido, Fran, que también compitió.

Ambos, profesores, y licenciados en ciencias de la actividad física. El deporte como forma de vida. Witch lo sabe bien. No es el primer éxito que obtiene. "De pequeña comencé a practicar atletismo y baloncesto. Después estuve jugando al voleibol, tanto en el Dompa como en el San Martiño. Logramos ascender a Primera. Luego, ya con la vida familiar, los hijos, dejas un poco la práctica, pero ahora hemos encontrado otra forma de hacerlo", apunta la ourensana.

Todo comenzó con un grupo de padres y amigos del colegio. También con hijos. El atletismo se convirtió en el nexo de unión. "Espartanos Ourensanos". Su primera toma de contacto, casi si entrenar, fue la Spartan Race de Madrid. De ahí, al podio mundial. "Es duro. Hay que hacer un sacrificio importante. Tanto de vida como de tiempo. En la hoja donde apuntaba la preparación del Mundial, solo tengo dos días libres en un mes y medio. Además nos ayudó mucha gente para costear el desplazamiento. Familiares y amigos".

Un planning de preparación que no va a coger polvo. En noviembre se celebra el Nacional de OCR en Badajoz. Otra cita ilusionante. Casi tanto como el Europeo de Dinamarca en junio de 2018 para que el que ya está clasificada.

La cabeza ya está lista. No es un problema. Cuando arranca la prueba, no hay vuelta atrás para Witch. "Empieza y ya no hay nervios. Soy de agobiarme el la previa. El día antes de mi carrera fuimos a ver a otros españoles en la prueba corta del Mundial. Y ahí le daba vueltas a la lluvia, a cómo pasar uno u otro obstáculo al barro...".La receta del éxito.

Del podio en el Campeonato de europa a los puestos de honor en el mundial

La medalla mundial en Canadá no fue el primer metal internacional que se colgó Witch está temporada. En julio, en Holanda, la ourensana obtuvo la plata por equipos en el Campeonato de Europa formando parte del Vengadores Be One. Una etapa superada.

Tres meses después tocó la cita mundialista donde la medalla llegó en categoría individual. Para vivir esa aventura, fue clave el apoyo familiar, de los amigos, y de todos los patrocinadores que echaron una mano para poder lograr el éxito internacional.