Pablo Rodríguez: “Tokio 2020 es ya mi gran objetivo”

l mountain bike ourensano se codea con la élite mundial y todo ello gracias a Pablo Rodríguez Guede. El joven biker macedano, que se estrenaba este año en la categoría absoluta, cerró el curso saboreando algo que está al alcance de unos pocos elegidos, un podio en la Copa del Mundo. Su carta de presentación en la categoría élite fue la décima posición en el Mundial de Nove Mesto (República Checa), la novena plaza en la prueba de la Copa del Mundo de Altstadt (Alemania) y la tercera en Andorra, así como la medalla de bronce en el Campeonato de España en Maceda. La nota es altísima.

Llegar a la categoría élite y besar el salto. Poco más se puede pedir, ¿no?

Ha sido un año muy bueno. Sabía que traía buen ritmo de sub 23 pero era una incógnita saber has donde podía llegar en élite, sobre todo teniendo en cuenta que no partía con un objetivo muy claro y además era un año olímpico. Fue un año muy nervioso para todos en general, y en particular con altibajos. Empecé con una avería en Australia y un mal día en el campeonato de Europa pero pronto llegó la novena plaza en Alemania para recuperar ánimos. Luego, la desilusión de la no selección para los Juegos y la recta final de temporada con el tercer puesto en el Nacional en casa y el podio en la Copa del Mundo en Andorra.

¿Fue duro no estar en los Juegos a pesar de haber hecho méritos para ello?

Pasas el mal trago inicial pero no puedes estar tirándote de los pelos eternamente. Lo hice lo mejor que pude pero no había un criterio claro de selección. Hablé con el seleccionador y le dije que estaba preparado para competir al máximo nivel en una carrera de un día, y en Andorra lo demostré con el tercer puesto. Lo importante para mí es saber que puedo hacerlo.

Coloma bronce en Río. Un gran resultado, ¿verdad?

Estaba entrenándome en Manzaneda y la vi con mi padre. Tenía un poco de nervios pero después conseguí verla como un espectador más. Cuando vi a Coloma adelante sabía que podía hacer un gran resultado.

Tercero en Andorra. Vaya fin de temporada.

Sabía que tenía algo grande en las piernas y pude certificarlo con la tercera posición en una prueba de la Copa del Mundo. Es dificilísimo lograrlo, hay que estar muy bien y salir todo perfecto porque la diferencia entre terminar el 20 y ser tercero es mínima pues el nivel es muy parejo. Llegué muy bien preparado, siendo clave las tres semanas que entrené en altura, dos en Manzaneda y una ya en Andorra.

Esto acaba de terminar pero ya está ahí la pretemporada.

Aquí hay muy poco descanso, toca pensar ya en el próximo año y por eso el 5 de octubre empiezo a entrenar. Octubre es un mes relativamente tranquilo pero noviembre y diciembre ya son intensivos. Es lo más duro de la preparación porque es la base de lo que hace buena o mala una temporada. Obviamente no es más importante que entrenar durante el año pero es la base.

Si el estreno en 2016 fue bueno, en 2017...

Debo seguir la misma línea. Nadie me exige nada, estoy tranquilo, no tengo presión alguna porque además tengo dos años más de contrato con MMR. Este 2016 era muy difícil al tratarse de año olímpico pero salió muy bien y ahora debo ser ambicioso y en 2017 lucharé por igualar, al menos, lo conseguido ahora. Es un deporte muy complicado, lleno de altibajos, pero sé hasta donde puedo llegar y si las cosas salen bien sé que puedo lugar por ganar la Copa del Mundo. Ya más a largo plazo, y aunque todavía falta mucho, no voy a esconder que mi gran objetivo es Tokio 2020. En Andorra terminé a 55 segundos de Absalon (el francés forma junto al suizo Schurter el tándem dominador en el btt mundial).

Ese niño de Maceda es hoy en día un referente nacional e internacional, ¿cómo lleva lo de ser un personaje popular y un profesional del btt?

En su día tomé una decisión arriesgada, la de dedicarme profesionalmente al mountain bike. Es un deporte muy complicado, y hay que trabajar muchísimo, pero a lo mejor no tanto como el ciclismo en el que hay mil tíos intentando ser profesionales. El btt tiene lo bueno de ser un deporte individual y dependes de ti mismo, de tu trabajo para poder llegar a lo más alto. Dar este paso fue una decisión muy difícil pero he llegado hasta aquí, estoy disfrutando y las cosas me van bien -por eso no me arrepiento de nada.