Paco Bao, 500 razones para no detenerse

Su "motor gasoil" le ha llevado a conseguir una cifra para el recuerdo. Francisco "Paco" Bao (O Barco, 1949) cruzó la línea de meta de la San Martiño 2018 para completar 500 carreras populares. En poco más de 10 años dedicándose al atletismo, el valdeorrés llegó al medio millar de éxitos repartidos entre andainas y maratones, asfalto y montaña, Galicia y el extranjero.

"Desde 2008 hasta ahora, fui apuntando todas las pruebas en las que participaba. Solo el año pasado hice 60 con 901 kilómetros. Este año llevo 50 y cerca de 700 kilómetros. Casi todos los fines de semana hago alguna carrera", afirma Bao.

Antes del 2008, el atletismo no era tan importante en su vida. "Andaba un poco en bicicleta, pero me costaba más. Hay que entrenar 4 o 5 horas para hacer buenas tirada en bici. Corriendo, sin embargo, me pongo un ritmo y da igual estar una hora, tres o cinco. Maratones hice el de A Coruña, Praga, Roma... Unos cuantos ya".

Y todo a pesar de las adversidades que se escapan a su control. "Recuerdo que en la media de Viana do Castelo, a finales de enero, a veces te toca una carrera que te estás mojando tres horas y media y ¿qué le vas a hacer? Yo no me retiré en ninguna. Lo mismo en A Coruña. Si llueve y hace frío, hay que aguantar, que estamos en Galicia".

Para mantener a punto el "motor", Bao entrena semanalmente. "Los miércoles hago unos ocho o diez kilómetros con los compañeros del Adas, para preparar las carreras del fin de semana y mantenerme. No hago más", apunta el valdeorrés.

Pero Bao no descuida el atletismo en pista, también defendiendo los colores rojo y blanco. "Estoy federado con el Adas de O Barco para el atletismo en pista. Hago peso, longitud, los 1.500 metros... lo que toque, cualquier modalidad la puedo hacer. Estuvimos estrenando la pista de Expourense y, en verano, pues vamos donde haya competición al aire libre.

Estos días, descansa. Porque incluso un todoterreno necesita una puesta a punto de vez en cuando."Me he venido unos días a Málaga para darme un pequeño homenaje por el medio millar de carreras". Pero en su mente ya están las próximas citas. Y no son pocas. "Estoy inscrito para la San Cibrao el día 16 diciembre, después tocará alguna San Silvestre, la media maratón de Caminha el próximo 20 enero, tengo programado hacer la media maratón de Madrid en abril y en octubre ya estoy apuntado para la media maratón de Dublín, con los compañeros de Adas".

Tiene pinta que la cifra va a seguir subiendo. "Ahora hay que llegar a la 501, que era un brandy. Y ya puestos, a la 1906, que es una cerveza", bromea Paco Bao. Lo suyo es pura constancia. Que nadie descarte que lo pueda conseguir.